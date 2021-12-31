Oral Çalışlar hayatını kaybeden 68 hareketinin önde gelen isimlerinden Yusuf Küpeli'yi yazdı: Bizi o dönemde harekete geçiren haksızlık ve adaletsizlikler devam ediyor

Posta gazetesi yazarı Oral Çalışlar, 26 Aralık’ta İsveç’te hayatını kaybeden 1968 gençlik hareketinin önderlerinden eski FKF Genel Başkanı ve THKP-C kurucularından Yusuf Küpeli ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Çalışlar “Toplu bir geçmiş değerlendirmesi yapamadık. Bu iş sonraki kuşaklara kaldı. Bizi o dönemde harekete geçiren haksızlık ve adaletsizlikler ise devam ediyor" dedi.

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi iken, Dil Tarih Fakültesi’nde; 1972 yılında Kızıldere Katliamı’nda katledilen Türkiye Halk Kurtuluş Partisi - Cephesi (THKP - C) lideri Mahir Çayan ve Yusuf Küpeli’nin de katıldığı eylemde çekilen fotoğrafa yazısında yer veren Oral, “Henüz olayların içine silah karışmış değil. Yusuf Küpeli’nin 77 yaşında İsveç’te öldüğünü haber alınca, arşivimdeki bu fotoğrafa baktım ve artık bir tarih olan 68 kuşağının önde gelen isimlerinden birinin daha eksildiğini idrak ettim. Yusuf, Harp Okulu öğrencisiyken, arka arkaya 22 Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 darbe girişimlerine katıldığı gerekçesiyle suçlanmış ve yargılanmıştı” diye yazdı.

Küpeli’nin Siyasal Bilgiler öğrencisi olmasının ardından bir süre sonra fikir ayrılıkları yaşadıklarını yazan Oral, “12 Mart 1971 askeri müdahalesi döneminde Siyasallı Mahir Çayan ile Sebahattin Kurt’u Kızıldere’de; Hüseyin Cevahir’i Maltepe’de kaybettik. Yusuf, Mahir Çayan’la birlikte THKP-C’nin kurucularındandı. Yusuf’la Mahir’in yolları askeri darbe döneminde ayrıldı. İdamlar, ölümler ardı ardına geldi” dedi.

1980 yılından beri yurt dışında yaşamak zorunda kalan Küpeli ile yıllar sonra İsveç buluştuğunu yazan Oral, şöyle devam etti:

"Beni görünce bütün geçmişi canlanmıştı. Sabaha kadar tartıştık, konuştuk. Aslında o konuştu ben dinledim. Yeni arayışlar içindeydi. Kitaplar yazıyordu.

Bir süre yazılarını yolladı bana. Sonra yeniden araya yıllar girdi. İlişkimiz koptu. Ölüm haberini alınca değişik duygulara kapıldım. Bizim kuşağın kaderi üzerine kendimce değerlendirmeler yaptım. İsyan günleri geride kaldı. İsyancılar sahneyi birer birer terk ediyor. Artık başka bir dünyada yaşıyoruz. Fotoğraftaki sarkık bıyıklarımız gitti. Saçlarımız sakallarımız ağardı.

Toplu bir geçmiş değerlendirmesi yapamadık. Bu iş sonraki kuşaklara kaldı. Bizi o dönemde harekete geçiren haksızlık ve adaletsizlikler ise devam ediyor. İsyan günleri geride kaldı ama ülkenin dertleriyle dertlenmeye devam ediyoruz. Yusuf’un son yolladığı yazıları hatırlıyorum. Onun da arayışı sürüyordu. Yusuf da tarihe karıştı. 68, artık uzak bir tarihe dönüşüyor. "

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