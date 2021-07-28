Oral Çalışlar: 'Dönek', 'liboş' suçlamasını hem ulusalcıların hem muhafazakârların benimsemesi ilginç

Posta gazetesi yazarı Oral Çalışlar, "Geçmişte Avrupa Birliği üyeliğini, AB değerlerini savunan muhafazakarlar, AB karşıtlığı noktasında, katı ulusalcılarla benzer bir dil kullanıyor, benzer tepkileri gösteriyorlar. 'Dönek', 'liboş' suçlamasını her iki tarafın da benimsemesi ilginç." yorumunu yaptı.

Çalışlar yazısında, "Tıpkı sosyalizm deneyimi gibi muhafazakarların iktidar deneyiminin de devletçiliğin sınırları içinde kalarak statükonun egemenliğine yenildiğini görmekteyiz. Demokrasi karşıtı argüman üretmek noktasında ulusalcıların bir kesimiyle muhafazakarların paralel bir dil bulduğu da ortada. Geçmişte Avrupa Birliği üyeliğini, AB değerlerini savunan muhafazakarlar, AB karşıtlığı noktasında, katı ulusalcılarla benzer bir dil kullanıyor, benzer tepkileri gösteriyorlar. 'Dönek', 'liboş' suçlamasını her iki tarafın da benimsemesi ilginç. Batıyı bütün değerleriyle yalnızca 'emperyalizm' olarak anlayan ve anlatan bir ortak dilin oluşması insana “Nereden nereye?” sorusunu sordurtuyor. Amerika olsun, Avrupa Birliği olsun, ülkeler olarak, yönetimler olarak birçok insanlık suçunun ortağıdırlar. Bu ülkelerin halkları, aydınları, sivil toplum kuruluşları ise bu ülkelerin içinde muhalefet eder, diğer ülkelerin demokratlarıyla dayanışma kurar." ifadesini kullandı.

Çalışlar şu düşünceleri dile getirdi:

"Türkiye’nin demokrasiyi geliştirmeye ihtiyacı var. Uluslararası alandaki demokratlar ve insan hakları savunucuları dostlarımızdır. Gerçek demokrasiyi gerçekleştirmek onların desteğiyle ve asıl olarak ülke içinde toplumsal birikimle başarılabilir."