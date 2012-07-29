Oraklı çekiçli kolye ve Deniz posteri delil oldu, şüpheliler için 80 yıl istendi

Çorum’da DHKP-C üyesi oldukları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılanlar için hazırlanan iddianamede, orak-çekiçli kolye, Deniz Gezmiş resimleri “terör örgütü üyeliğinin” kanıtı sayıldı.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı 16 kişi hakkında Çorum’da 2011’de düzenlenen 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma mitinginde, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çorum temsilciğinin kortejinde yer alarak “yasa dışı sloganlar atarak, örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla soruşturma başlattı. Savcı Sadık Bayındır’ın, hazırladığı 157 sayfalık iddianamede Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, İbrahim Kaypakkaya’nın resimleri yine delil sayıldı ve şüpheliler için 80 yıla varan hapis cezaları istendi.



‘Örgüt Pir Sultan Abdal Derneği‘



Çınar Özer'in Vatan gazetesindeki haberine göre; Çorum Pir Sultan Abdal Derneği temsilcisi olan Halil Top şüpheli, dernek ise “örgütsel oluşum” olarak değerlendirildi. Dernek ile ilgili iddianamede, “Çorum Pir Sultan Abdal Derneği’nin örgütün talimatı ile örgütsel oluşumu sağlamak gayesinde açıldığı, Halk Cephesi, DAK (Devrimci Alevi Komitesi), Dev-Genç gibi oluşumların örgütsel yapının bir parçası olduğu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin ise DAK tarafından idare edilerek buradan seçilecek gençlerin örgüte kazandırılması, bu şekilde Çorum’daki yapının devamının sağlanması gibi çalışmalar yaptıği tespit edilmiştir” denildi. DAK tarafından çıkartılan “İnanç Özgürlüğü İstiyoruz” adlı kitap ve sarı zemin üzerine “Pir Sultanlar Ölmez Binler Yetişir” ibareli yazı da dosyaya delil olarak konuldu. Top, savcılık sorgusunda, derneğin kuruluşunun Alevi inancını yaşatmak olduğu, silahlı terör örgütünün faaliyet alanı olmadığını savundu.



‘Sivas anması örgütsel eylem’



İddianamede, 2 Temmuz 2011’de Alevi Bektaşi Federasyonu’na bağlı derneklerin Sivas Katliamı’nın yıl dönümü nedeniyle düzenledikleri anmaya katılmak “örgütsel faaliyet” olarak değerlendirildi. Sivas davası ile ilgili yapılacak basın açıklaması çağrısı deliller arasına konulurken, basın açıklaması yapmak, afiş dağıtmak, pankart asmak ve slogan atmak da “örgütsel faaliyet” oldu. İşte iddianamede “terör örgütü” üyeliğine ve propagandasına delil olarak gösterilen faaliyetler ve dokümanlar:

- 1 Mayıs’ta Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, ve İbrahim Kaypakkaya’nın resimlerinin bulunduğu pankartı taşımak “terör örgütü kurucularını övücü ve yüceltici” faaliyet olarak değerlendirildi.

- KESK’in organize ettiği Kadınlar Günü mitingine katılmak.

- Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan resmi taşımak.

- Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş’e atfen yazılmış şiirlerin bulunması ve internette bu kişilerin isimlerini rumuz olarak kullanmak.

- Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş anmasına katılmak.

- Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Erdal Eren, İbrahim Kaypakkaya için “Yaşıyor” diye bağırmak.

- “Dersim’i, Sivas’ı, Maraş’ı, Çorum’u unutmadık, katil devlet hesap verecek” diye bağırmak.

- Orak-çekiç figürlü kolye bulundurmak.

- “YGS kaldırılsın, ÖSYM-YÖK dağıtılsın” yazılı kartpostal bulundurmak.

- “Füze kalkanı değil, demokratik lise istiyoruz” ibareli afişleri bulundurmak.

- Grup Yorum konserine katılmak, konser için ücretsiz davetiye dağıtmak, CD tanıtımı yapmak.