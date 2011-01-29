-''ORADA BİR KÖY VAR''IN ESİN KAYNAĞI SİVAS SİVAS (A.A) - 29.01.2011 - Şair Ahmet Kutsi Tecer'in önemli eserlerinden biri olan ''Orada bir köy var uzakta'' adlı ünlü şiirini bir dönem öğretmen olarak görev yaptığı Sivas'ta, merkeze bağlı Çelebiler köyünden ilham alarak yazdığı bildirildi. Bir şarkının sözlerini de oluşturan ''Orada bir köy var, uzakta/O köy bizim köyümüzdür/Gezmesek de, tozmasak da/O köy bizim köyümüzdür'' dizeleriyle başlayan şiiri yazan şair Ahmet Kutsi Tecer'in, bu şiiri bir dönem öğretmen olarak hayatını sürdürdüğü Sivas'ta, merkeze bağlı Çelebiler köyünden ilham alarak yazdığı öne sürülüyor. Bazı kaynaklarda Tecer'in bu şiiri babasının memleketi olan Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki Apçağa köyü için yazdığı belirtilirken, Tecer'in bir dönem öğretmenlik yaptığı Sivas'taki Çelebiler köyünde yaşayan vatandaşlar ise şairin köylerinden ilham alarak şiiri kaleme aldığını iddia ediyor. Ülke genelinde birçok türküyü ve oyun havalarını derleyen ve notaya alan, bu türkülerin ve oyun havalarının ülke düzeyinde yaygınlaştırılmasına ve tanınmasına büyük katkıları olan sanatçı Muzaffer Sarısözen ile yakın arkadaş olan şair Ahmet Kutsi Tecer'in, bu şiirini Sarısözen ailesinin çiftliğinin bulunduğu Çelebiler köyünden ilham alarak yazdığı ileri sürülüyor. Sivas'ta kimi vatandaşlar tarafından da Çelebiler köyü, ''Orada bir köy var uzakta'' şiirinin yazıldığı köy olarak biliniyor. Sivas Havaalanı yolu üzerindeki Çelebiler Köyü Muhtarı Adem Bayraktar, köylerinin yazın gelenlerle birlikte nüfusunun 170'e ulaştığını söyledi. Tecer'in ünlü şiirinin köylerinden esinlenerek yazıldığını öne süren Bayraktar, ''Şair Tecer bizim köye gelmiş, aşağı bölgede öğrencilerini toplamış, piknik yaparken buradan esinlenerek o şiiri yazmış'' diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas'a son yaptığı ziyaret sırasında havaalanı yoluna çıkarak, köyleriyle ilgili çeşitli taleplerini ileten Çelebiler köyü sakinleri de Tecer'in ''Orada bir köy var uzakta'' adlı şiirinin köyleri için yazıldığını belirtti.