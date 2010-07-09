Öpüşmek sağlığa iyi geliyor

T24- Uzmanlar öpüşmenin sağlığa yararlı olduğunu, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurguluyor.



Öpüşmek nerede olursa olsun çoğu zaman sevginin göstergesi. Sevgiliye, arkadaşa, dosta ve çocuğa duyulan sevgi, öpücükle ifade edilebiliyor. Bazen selamlaşmanın bir parçası, bazense özlemin, aşırı sevginin. Ancak bazı ülkelerde saygının da bir belirtisi. Örneğin Türkiye’de yaşlıların elinin öpülmesi, onlara duyulan saygıyı ifade ediyor. Afrika kabilelerinde ise el ve ayak öpmek, şükran ve bağlılığın sembolü sayılıyor. Rusya'da ise erkeklerin dudaktan öpüşmeleri çok eskilere dayanan bir gelenek.

ORTA ÇAĞ'DA HUKUKİ ÖZELLİĞİ VARDI



Tam olarak ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı bilinmese de Münster'li sosyolog Christiane Cantauw, öpüşmenin Orta Çağ’da hukuki bir özelliğe de sahip olduğunu söylüyor. Cantauw, örneğin nişan töreninin ancak çiftlerin birbirini öpmesinin ardından resmiyet kazandığını, eşlerden birinin düğün olmadan ölmesi halinde ise diğerinin nişanlasının mal varlığı üzerinde hak iddia edebildiğini söylüyor. Cantauw Orta Çağ’da bazı savaşların da tarafların birbirini öpmesi ile sona erdiğini vurguluyor.

BEKARLAR ÖPÜŞMEYİ ÖZLÜYOR



70 yıl yaşayan bir insan hayatı boyunca ortalama 100 bin kez öpülüyor. Öpüşme insanların hayatında önemli bir yere sahip. ElitePartner adlı Almanya’nın en ünlü tanışma sitelerinden birinin yaptığı araştırma bunu doğruluyor. Ankete katılan 7 bin kişi öpüşme ile ilgili soruları yanıtlamış. Yüzde 17’lik bekar kesim öpüşmeyi çok özlediklerini söylüyor. Her üç bekardan biri, en son ne zaman öpüştüğünü bile hatırlamıyor. Yüzde 40’ı şimdiye dek en az 20 kişi ile öpüştüğünü söylerken, birçoğu en güzel öpücüğü son sevgilisinin verdiğini aktarıyor.

Ayrıca araştırma, erkeklerin yüzde 11'inin, kadınların da yüzde 7'sinin "kötü öpüştüğünü" düşünüğünü gösteriyor.

ÖPÜŞMEK SAĞLIĞA İYİ GELİYOR



Psikolog Volker Drewes öpüşmenin insanlar için çok sağlıklı olduğunu söylüyor. Drewes öpüşürken insanların tamamen bilinçsizce, birbirleriyle uyuşup uyuşmadıklarını sezdiklerini, diğer yandan da bağışıklık sistemlerini güçlendirdiklerini vurguluyor. Doktor Drewes iyi ve sağlıklı bir öpücüğü , ‘Erotik, romantik ve ihtiraslı” şeklinde tanımlıyor ve gerçek öpücüğün insana bütün sorunlarını unutturması gerektiğini söylüyor.

