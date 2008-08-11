Öpüşmek, ömrü 5 yıl uzatıyor

Stresi azaltır, ciğerlere iyi gelir, dişleri güçlendirir, kırışıklıklara karşı bire birdir.



ABD’nin Los Angeles kentindeki Cinsel Davranış Kurumu uzmanları, bir insanın ömrü boyunca ortalama 100 bin öpücük (76 gün) dağıttığını, ateşli öpücüklerin mutluluk hormonu salgılarını artırdığını, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, yüzdeki 30 farklı kası aktifleştirerek cildin gerginleşmesi ve güzelleşmesini sağladığını belirttiler.



5 dakika öpüşmenin 50 kalori yaktığını vurgulayan doktorlar, öpme ve öpülmenin zayıflamaya da yardımcı olduğuna dikkati çekti. Bunun yanı sıra öpüşmenin insan ömrünü 5 yıl daha uzattığını söylediler.



Öpüşmenin 8 yararı



Uzmanlara göre öpüşmenin en önde gelen 8 yararı şöyle sıralanıyor:



1- Strese karşı iyidir. İnsulin ve adrenalin üretiminin artmasıyla, böbreküstü bezlerde adrenalinle birlikte stres hormonu kortisol azalır. Öpüşmeden sonra otomobil kullananlarda yapılan bir araştırma, sürücülerin daha az saldırgan tavır gösterdiğini gösterdi.

2- Kalp ritmini hızlandırarak, nabzı, normal bir idman temposu sayılan dakikada 110 vuruşa yükseltir.

3- Ciğerleri güçlendirir. Normalde dakikada 20 kez nefes alınırken öpüşme sırasında 60’a kadar çıkılır.

4- Yutkunmaya bire birdir. Öpüşmek yutkunma konusunda nefes tutmak gibi yöntemlerden daha etkilidir.

5- Kırışıkların düşmanıdır. 30 yüz kasını harekete geçirerek, cilde ve kırışıklıklara iyi gelir.

6- Zayıflatır: 2 dakika öpüşmeyle 15 kalori yakılır.

7- Aşı gibidir. Öpücük, bağışıklık sistemini uyarır ve antikor üretimini artırır. Öpüşmenin ruhu kanatlandırması da, bağışıklık sistemini güçlendiren ilâve bir işlevdir.

8- Dişlere iyi gelir: Tükürük salgısı arttığından diş minesi güçlenir; ayrıca sık öpüşenler ağız sağlıklarına daha çok özen gösterir.



Tempo24