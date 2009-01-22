Öpüşmek gribe iyi geliyor



Yakın temas tehlikeli!

Gripliyken öpüşmek serbestmiş!

Havaların soğumasıyla soğuk algınlığı vakalarının sayısı da arttı. Son verilere göre, yetişkinler her yıl ortalama 3-4 kez bu hastalıkla baş etmek zorunda kalırken çocuklarsa en az yedi defa gribe yakalanıyor.Uzmanlar soğuk algınlığı ve gribin özellikle kış aylarında etkili olduğunu belirtirken, gribe yakalanma riski en çok kalabalık ve kapalı mekânlarda artıyor. Baş ağrısı, nezle ve öksürüğe karşıysa herkesin ilacı farklı! Kimi, nane çayı ve ıhlamur diyor, kimiyse tavuk suyuna çorbanın gribe karşı en etkili ilaç olduğundan emin. Ancak uzmanların önerdiği ortak tedavi şekli; yeterli ve dengeli beslenme, temiz hava ve bol istirahat.Gripten korunma yollarının başında kalabalık ve riskli ortamlardan uzak durmak, hijyen kurallarını göz ardı etmemek ve bol vitamin almak geliyor. Uzmanlar gribin "damlacık yayılma" yoluyla bulaştığını hatırlatırken, hapşırma ya da öksürükle ortama yayılabilecek grip virüsünün saatte 150 km hıza ulaşabildiğini belirtiyor.Gripli biriyle kısa bir tokalaşma bile hastalığın sağlıklı bir insana bulaşması için yeterli. Zira yapılan araştırmalar, insanların saatte en az üç kez elleriyle yüzlerine dokunduğunu ortaya koyuyor. Bu sayede ellere bulaşan grip virüsünün, solunum yollarına ulaşabilmesi ihtimali de güçleniyor.Kapı kolları da grip virüsünün yayılma ihtimalini artıran objelerden. Mendiller, telefon ahizeleri ve buna benzer eşyalardan da grip bulaşabiliyor. Bu yüzden uzmanlar, grip salgını dönemlerinde özellikle ellerin sık sık yıkanmasını tavsiye ediyor.Hastalığa yakalanıldığındaysa bağışıklık sistemini güçlendirecek tedbirlere başvurmakta fayda var. Ancak vücut ısısının 38,5 dereceyi aşması ve şiddetli baş ağrısının ortaya çıktığı durumlarda bir hekime başvurmak ve gerekli ilaçları kullanmak önemli.Deutsche Welle'de yayımlanan habere göre; Galler'deki Cardiff Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının griple ilgili yaptığı son araştırmaysa hayli tartışılacak gibi görünüyor. Araştırmaya göre, gripliyken öpüşmek, hastalığın bulaşacağı anlamına gelmiyor. Hatta Britanyalı araştırmacılar "öpüşmenin iyileşme süreci için de oldukça faydalı" olduğunu ileri sürüyor. Bu bilimsel verilere itimat edip etmemek herkesin kendi bileceği iş. Ancak ne olur ne olmaz diyerek tedbiri elden bırakmamakta da fayda var.