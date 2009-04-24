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Öpüşme sahnesinde hiçbir şey hissetmiyormuş

"Aşk-ı Memnu" dizisinin Bihter'i Beren Saat, öpüşme sahnelerinin kendisini hiç zorlamadığını söyledi.

24 Nisan 2009 03:00

"Aşk-ı Memnu" dizisinin Bihter'i Beren Saat, öpüşme sahnelerinin kendisini hiç zorlamadığını söyledi.

Kameralar karşısında son derece rahat olduğunu belirten oyuncu, "Ben bir oyuncuyum ve o sahnelerde hiçbir şey hissetmiyorum" dedi.

'Aşk-ı Memnu' ödül getirdi

Beykent Üniversitesi 8. İletişim Ödülleri, geçtiğimiz gün Ayazağa Kampüsü'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 8 bin öğrencinin kullandığı oylarla belirlenen isimlerden biri de Beren Saat'ti... Kanal D'nin seviler dizisi "Aşk-ı Memnu"da eşinin yeğenine aşık olan genç bir kadını canlandıran Saat, dizideki performansıyla "yılın en iyi kadın oyuncusu" seçildi. Törenin ardından basının sorularını yanıtlayan Saat, öpüşme sahneleriyle ilgili de konuştu.

Diğer sahnelerden farksız

Rolü gereği, kameralar karşısında hem eşini canlandıran Selçuk Yöntem, hem de yasak aşk yaşadığı Behlül'ü oynayan Kıvanç Tatlıtuğ ile öpüşen Beren Saat, o sahnelerde neler yaşadığı yönündeki soruya şöyle yanıt verdi:
 "Ben bir oyuncuyum ve dolayısıyla o sahnelerin benim açımdan diğerlerinden hiçbir farkı yok. Rol gereği öpüşürken hiçbir şey hissetmiyorum. Tüm oyuncular için geçerlidir bu durum."



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