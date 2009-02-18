Öpüşme sahnesi sevgililerin arasını açtı

Hürriyet'in haberine göre; “Akasya Durağı” dizisinde rol alan Zeynep Dörtkardeşler ile “Baba Ocağı” dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit arasındaki ilişkide kıskançlık krizi başgösterdi. Özçivit’in, rol arkadaşı Ceren Hindistan’la olan öpüşme sahnesi, Dörtkardeşler ile arasının açılmasına neden oldu. Dört yıldır birlikte olan ancak İstanbul ve Muğla’da süren dizi çekimleri yüzünden görüşememekten yakınan sevgililer, şimdi de bu sorunu aşmaya çalışıyor.