'Öpüşme sahnesi korkunçtu'

'Yağmurdan Sonra' filmindeki öpüşme sahnesinin konuşulmasına kızan Pelin Batu, 'Korkunçtu' dedi.



Saba Tümer'in programına konuk olan Serhan Yavaş ve Pelin Batu, film henüz vizyona girmeden öpüşme sahnesinin çok fazla gündeme gelmesinin 'sinirlerini bozup bozmadığı' sorusuna yanıt verdiler:



Televizyongazetesi'nin haberine göre; Serhan Yavaş, "Benim sinirlerimi bozmuyor. Çünkü bu Türkiye'de olan birşey. Filmin geneline baktığımızda o bahsettiğimiz sahne 30 saniyede geçiyor. Fakat nedense bu tür sahneler cımbızla çekilip gündeme getiriliyor ve bunun üzerine sorular soruluyor. Bu sorular daha çok erkek oyuncu üzerine değil bayan oyuncu üzerine yönleniyor. Pelin, zannediyorum bundan çok rahatsızlık duyuyor. Çünkü bundan daha önce çalıştığı bir sinema filminde de yine aynı tarz bir sahneyle ilgili olarak aynı sorularla ona yönlenildi. Bu açıdan onun rahatsızlığını anlıyorum, ama bana bu tarz bir soru gelmedi açıkçası" diye konuştu.



Bu tür sahnelerle ilgili olarak sadece kadın oyunculara soru yöneltilmesi ve imalı bir tavırla sorulmasından dert yanan Pelin Batu ise sahnenin çekiminin çok zor olduğunu anlattı. Batu "Korkunçtu. İnsanlar 'Aa ne güzel işte' diyorlar ve biz orada eğleniyoruz sanıyorlar. Bizim o yağmurun altındaki öpüşme sahnemiz; sabah 5 sularında çekime başlandı, saat 7'de vapura yetişecektim. Buz gibiydi hava. Üzerimizde koton elbiseler vardı. Tonlarca su döküldü üstümüze. Sahneyi hızla çektik. Sahneden sonra sıcak bir duş aldım ve zar zor vapura yetiştim" açıklamasını yaptı.

