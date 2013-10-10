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Yaşam

Öpüşen Faslı gençler sanık sandalyesinde

Faslı gençler yargılanmayı beklerken internet üzerinden kendilerine destek kampanyası başlatıldı

10 Ekim 2013 12:47

Ortaokul çağında Faslı iki genç âşık öpüşürken çektirdikleri fotoğrafı Facebook'a koydukları için yargılanıyor.

14 ve 15 yaşlarında oldukları söylenen iki genç suçlu bulunursa iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları olasılığı var.

Fas'ın kuzey doğusunda Nador kentinde yaşayan gençlerin okulları önündeki öpüşme fotoğrafını bir arkadaşlarının çektiği bildiriliyor.

Bunun ardından Facebook'a konan fotoğrafın yerel bir gazete tarafından ele geçirilip basılması öfkeyle karşılandı.

"Halkın ar ve haya duygusunu rencide etmekle" suçlanan genç âşıklar ve fotoğrafı çeken arkadaşları, ıslahevinde geçirdikleri birkaç günün sonunda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.

Gençler, önümüzdeki cuma günü mahkemeye çıkarılacak.

Twitter'da #FreeBoussa (Özgür Buse) etiketine öpüşme fotoğraflarını koyanlar iki genç hakkındaki davanın düşürülmesini talep ediyor.

Ayrıca internet üzerinde bir dilekçe kampanyası da başlatıldı.

 

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