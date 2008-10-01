Opus Dei'den Dan Brown'a teşekkür

Opus Dei’nin (Tanrının işi) 80. kuruluş yıldönümünde, tarikatın önde gelen simalarından biri, "Da Vinci Şifresi" yazarı Dan Brown’a teşekkür etti ve "Brown’ın kitabı sayesinde tanındık ve katılım çığ gibi büyüdü" diye konuştu. Oysa, kitap ilk çıktığında koyu Katolik Opus Dei tarikatını deşifre eden Dan Brown "düşman" ilan edilmişti.



Opus Dei’in 80. kuruluş yıldönümü nedeniyle, İtalya’da örgütün önde gelen isimlerinden Pippo Corigliano kaleme aldığı "Doğaüstü bir çalışma: Benim Opus Dei Yaşantım" adlı kitapta şu görüşü öne sürdü:



"Da Vinci Şifresi tsunamisinden sonra, örgüt hem büyük katılım hem de büyük prestij sağladı. Bu bakımdan Dan Brown ve yapıtına teşekkür etmemek elde değil. Belki de farkında olmadan bize destek verdi." Corigliano, Opus Dei’in tabu olmaktan çıktığını belirterek "Tartışmalar, olumsuz görüşler ve suçlamalar zamanla azaldı. Yıldönümümüzü daha inançlı ve huzurlu kutluyoruz" dedi.