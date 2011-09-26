Öpücük gölgede bıraktı

T24- İspanya’da bu yıl 59’uncusu düzenlenen Uluslararası San Sebastian Film Festivali’ne ‘lezbiyen öpüşme’ damgasını vurdu.









Hürriyet'in haberine göre, Çinli aktris ve jüri üyesi Bai Ling, İspanyol meslektaşı Maria Leon’a ‘Gümüş İstiridye’ ödülünü takdim ederken dudaklarından öptü. Ling, ödülü alırken gözyaşlarını tutamayan Leon’a bu yolla ‘moral vermiş’ oldu.





Önceki günkü kapanış seremonisinde gerçekleşen olay uluslararası magazin medyasının gündemini meşgul etti. İspanya’nın Bask bölgesinde yer alan San Sebastian’daki festival sinema dünyası için prestijli ödüllerden biri. Bai Ling 2004’te bir filmde birlikte rol aldıkları ünlü oyuncu Angelina Jolie’ye karşı ‘dayanılmaz bir cinsel arzu’ duyduğunu söylemişti.