Optimar: Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında 9 puan fark var

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="content-text max-width">\n<p>Optimar Araştırma Şirketi Başkanı<strong> Hilmi Daşdemir, </strong>yaptıkları son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.</p>\n<p>Daşdemir'in açıkladığı ankette HDP'nin baraj altında kalması, Gelecek Partisi'nin oy oranının ise yüzde 0,5 olması dikkati çekti.</p>\n</div>\n<div class="bar">\n<div class="content-text max-width">\n<p>Daşdemir'in Tv100'deki Eşit Ağırlık programında açıkladığı Optimar anketinin sonuçlarına göre siyasi partilerin oy oranı şu şekilde sıralandı:</p>\n</div>\n<div class="bar">\n<div class="content-text max-width">\n<p>AKP: 36.5</p>\n<p>CHP: 26.7</p>\n</div>\n<div class="bar">\n<div class="content-text max-width">\n<p>İYİ Parti: 10.9<br /><br />MHP: 10.2</p>\n</div>\n<div class="bar">\n<div class="content-text max-width">\n<p>HDP: 9.7<br /><br />DEVA: 1.3</p>\n</div>\n<div class="bar">\n<div class="content-text max-width">\n<p>Türkiye Değişim Partisi: 1.1<br /><br />Memleket Partisi: 0.8</p>\n</div>\n<div class="bar">\n<div class="content-text max-width">\n<p>Saadet Partisi: 0.7<br /><br />Büyük Birlik Partisi: 0.6</p>\n</div>\n<div class="bar">\n<div class="content-text max-width">\n<p>Yeniden Refah: 0.7</p>\n<p>Gelecek Partisi: 0.5 </p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>