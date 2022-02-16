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Politika

Optimar: Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında 9 puan fark var

Ankete göre AKP'nin oy oranının yüzde 36,5 olduğu görüldü

16 Şubat 2022 09:49

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, yaptıkları son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Daşdemir'in açıkladığı ankette HDP'nin baraj altında kalması, Gelecek Partisi'nin oy oranının ise yüzde 0,5 olması dikkati çekti.

Daşdemir'in Tv100'deki Eşit Ağırlık programında açıkladığı Optimar anketinin sonuçlarına göre siyasi partilerin oy oranı şu şekilde sıralandı:

AKP: 36.5

CHP: 26.7

İYİ Parti: 10.9

MHP: 10.2

HDP: 9.7

DEVA: 1.3

Türkiye Değişim Partisi: 1.1

Memleket Partisi: 0.8

Saadet Partisi: 0.7

Büyük Birlik Partisi: 0.6

Yeniden Refah: 0.7

Gelecek Partisi: 0.5 

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