Optimar'dan seçim anketi: Seçmenin yüzde 39.1'i AKP dedi; yeni partilerden en çok oyu alan Memleket Partisi oldu

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı. Anket çalışmasına katılanlara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra seçmenin yüzde 39.1'i AKP, yüzde 24.8'i CHP diyor.

Kararsızların yüzde 6.4 olduğunu belirten Daşdemir, hiçbir partiye oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranının da yüzde 4 olduğunu belirtti. Yüzde 10.4'lük oranı partilere göre aritmetik dağıttıklarını belirten Daşdemir, oranlarda yüzde 2 yanılma payı olduğunu hatırlattı.

Ankette dikkati çeken bir ayrıntı ise yeni kurulan partiler arasında Memleket Partisi'nin yüzde 1,4 ile en çok oyu alıyor görünmesi oldu. Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra şu sonuçlar çıktı:

AK Parti: Yüzde 39.1

CHP: Yüzde 24.8

MHP: Yüzde 10.4

HDP: Yüzde 10.3

Diğer: Yüzde 0,7.

İYİ Parti: Yüzde 9.5

Memleket Partisi: Yüzde 1.4

TDP: Yüzde 1.1

DEVA Partisi: Yüzde 1.1

Saadet Partisi: Yüzde 0,5

BBP: Yüzde 0,5

Vatan Partisi: Yüzde 0,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0,2

Gelecek Partisi: Yüzde 0,1