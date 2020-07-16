Optimar araştırma: Çocuklarını cemaat okuluna göndermek istemeyenlerin oranı yüzde 77

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Optimar araştırmaya göre çocuklarını bir cemaat okuluna göndermek istemeyenlerin oranı yüzde 77,3, göndermek isteyenlerin oranı ise yüzde 9,7.

Çocuğunu bir cemaat okuluna gönderip göndermeme konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da yüzde 13.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'ndan Prof. Hilmi Demir'in paylaştığı veriler, hükümete yakınlığı ile bilinen Optimar Araştırma'ya ait.

Optimar Türkiye'nin Nabzı 15 Temmuz Özel Araştırmasında FETÖ darbesinin cemaatlere olan etkisini de ele almış.

Araştırmaya göre "15 Temmuz darbe girişimi cemaatlere güveniniz/bakışınızı olumsuz etkiledimi?" sorusuna "Hayır etkilemedi, eskiden de güvenmiyordum, şimdi de güvenmiyorum" diyenlerin oranı yüzde 54,6, "Evet etkiledi, artık güven duymuyorum" diyenlerin oranı yüzde 24,5, "Hayır etkilemedi, hala güveniyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 8,5 oldu.

Yanıt vermeyen ya da fikri olmadığını söyleyenlerin oranı da dikkate değer. Yüzde 12,4'ü bu soruya "Bilmiyorum, yanıt yok, fikrim yok" diye cevap vermiş.

"Cemaat okullarına çocuğumu gönderirim" diyenle "bu yapılara güvenim devam ediyor" diyenlerin oranı birbirine yakın. Biri 8.5 diğeri ise diğeri yüzde 9,7.

Araştırma sonuçlarını sosyal medya hesabından yorumlayan Prof. Demir, "Türkiye'de dindarlık çok hızlı biçimde bireyselleşiyor. Muhtemelen Z kuşağının yeni üyeleri ile birlikte bu artış yükselecek ve cemaat desteği daha da düşecek.Tabii bunda cemaatlerin maalesef yaşanan travmayı anlayamamasının ve yeni duruma uyum sağlayamamasının da büyük etkisi var" dedi.