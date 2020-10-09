Optimar Araştırma: 2018'de AKP'ye oy veren seçmenin yüzde 67'si cemaat ve tarikatların denetlenmesi gerektiğini düşünüyor

Optimar Araştırma'nın anketine göre yüzde 57.2, cemaat ve tarikatların 'toplum için zararlı' olduğunu belirterek kapatılmasını istedi. Katılanların yüzde 65.9'u cemaat ve tarikatları denetleyen bir kurum olması gerektiğini kaydetti. Denetim yapılmasını isteyenler arasında 24 Haziran seçimlerinde AKP’ye oy vermiş seçmenin oy oranı yüzde 67.8, CHP seçmeninin oy oranı yüzde yüzde 67.3 oldu.

Optimar araştırmanın her ay yaptığı “Türkiye’nin Nabzı” anketinde "Cemaat ve tarikatlar hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna yüzde 57,2’lik çoğunluk “Toplum için zararlılar, yasaklanmalı” yanıtı verdi. "Ne faydalı ne zararlıdırlar" diyenlerin yüzde 14.7 olurken “Toplum için faydalılar, olması gerekir” diyenlerin oranı yüzde 11.6’da kaldı.

Ankette, cemaat ve tarikatların yasaklanması gerektiğini savunanların oy verdikleri partilere göre dağılımında 24 Haziran seçimlerinde AKP'ye oy vermiş olanların yüzde 46.9 yasaklama kararını destekledi. MHP'de yüzde 68'e olan oran, CHP seçmeninde yüzde 70'e ulaştı.

Ankette "Cemaat ve tarikatları denetleyen bir kurum olmalı mı?" sorusuna, yüzde 65.9 "Evet" yanıtını verdi. 'Evet' diyenler arasında 24 Haziran seçimlerinde AKP'ye oy vermiş seçmenin oy oranı yüzde 67.8 oldu. CHP seçmeninden ise yüzde 67.3 denetimi destekledi.