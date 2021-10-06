Optimar anketi: AKP'lilerin yüzde 70’i "sosyal medya denetlensin" diyor, CHP’lilerin yüzde 63’ü karşı çıkıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar’ın sosyal medya eğilimleri konulu araştırmasını paylaştı.

"AK Partililerle CHP’liler sadece siyasette ters düşmüyorlar. Sosyal medya tercihlerinde de taban tabana zıtlar" diyen Selvi, AKP'lilerin ezici bir çoğunluğunun Facebook kullandığını, söylerken, "İkinci sırada ise yüzde 36.2’yle YouTube geliyor. Belli ki AK Partililerin müzik dinleme eğilimleri yüksek. Twitter kullanımı yüzde 23.3’le üçüncü sırada gelirken, ilginç bir şekilde Instagram yüzde 18.6’yla son sırada yer alıyor. CHP’liler ise tüm sosyal medya platformlarına eşit bir şekilde dağılmış durumdalar. Ama CHP’liler ağırlıklı olarak Twittercı. Yüzde 31.7’yle Twitter ilk sırada gelirken onu yüzde 28.1’le Instagram takip ediyor. Yüzde 27.5’le YouTube üçüncü sırada yer alırken, Facebook yüzde 13.2’yle son sırada geliyor" dedi.

Anketteki "Sosyal medya denetlensin mi" sorusunun sonuçlarını da paylaşan Selvi, yazısına şöyle devam etti:

"Çıkan sonuçlar çalışmalara ışık tutacak cinsten. Ankete katılanların yüzde 56’sı sosyal medya denetlensin derken yüzde 46’sı hayır demiş.

Partilere göre farklılıklar var. AK Partililerin yüzde 70.5’i denetlenmeli derken yüzde 29.5’u karşı çıkıyor. CHP’lilerin yüzde 36.6’sı denetlenmesini isterken yüzde 63.4’ü hayır diyor. MHP’lilerin yüzde 66.5’i denetlenmesinden, yüzde 33.5’i ise denetlenmemesinden yana. İYİ Parti tam ortadan ikiye bölünmüş durumda. Yüzde 48.9’u denetlenmeli derken yüzde 51.1’i karşı çıkıyor. HDP’liler ise ezici bir çoğunlukla hayır diyor. Yüzde 29.9’u denetlenmeli derken yüzde 70.1’i denetlenmeye hayır yanıtını veriyor."