Opta: Beşiktaş'ın gruptan çıkma ihtimali yüzde 92

Şampiyonlar Ligi gruplar aşamasında ilk iki haftayı galibiyetle geçen Beşiktaş’ın gruptan çıkma ihtimali, önceki seneler baz alındığında yüzde 92 olarak dikkati çekiyor.

İstatistik bilimini futbola başarıyla uygulayan ve takibini sürdüren istatistik oluşumu Opta’nın verilerine göre Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde gruptan yükselme ihtimali yüzde 92.

Daha önce gruplar aşamasında ilk iki maçını da kazanan 122 takımın 112’si, yani yüzde 92’lik bir kısmı gruplarını ilk iki sırada tamamlayarak bir üst tura çıkmayı başardı.

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