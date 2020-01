Opsiyon modeli açmazı

Almanya'da hükümet kurulurken, Sosyal Demokrat Parti’nin arkasında durduğu ve Almanya’daki Türklerin merakla beklediği "çifte vatandaşlık" koalisyon sözleşmesinde yer almadı. Bunun yerine "opsiyon modelinin" kaldırılması kararı çıktı. Göçmenler arasında Sosyal Demokratların sunduğu bir teselli olarak algılanan bu kararın, son günlerde göçmenlerin hanesine yeni bir hayal kırıklığı olarak yazıldığı belirtiliyor.

'Yasal sürünceme yeni mağduriyetler doğuruyor'

Yeşiller Partisi Federal Milletvekili Özcan Mutlu, hükümetin kurulmasının üzerinden iki ay geçmesine rağmen bu konuda herhangi bir adım atılmadığını belirterek, oluşan boşluğun her gün yeni mağduriyetlere neden olduğunu aktarıyor. Özcan Mutlu, "Aralık 2013’e kadar yaklaşık 300 kişi zoraki olarak Alman vatandaşlığından çıkarıldı ve her gün 5-10 genç yasa gereği vatandaşlıktan çıkarılıyor. Yani bu iki parti koalisyon sözleşmesinde konu üzerinde anlaşmalarına rağmen bir yasa çıkarmadıkları için her gün pek çok genç yabancılaştırılıyor” açıklamasını yapıyor.

Mutlu, “23 yaşına kadar Alman vatandaşısınız, 23 yaşından sonra vatandaşlıktan çıkarılıyorsunuz; yabancı damgası yiyorsunuz. Üstelik 23 yaşından itibaren sanki Almanya'ya yeni gelmiş muamelesi görüyorsunuz. Yani size eski haklarınızdan ötürü oturma müsaadesi ya da benzer haklar tanınmıyor" sözleriyle kazanılmış hakların da kaybedildiğini vurguluyor.

Opsiyon modeline gençler ne diyor?

İlgili uygulamaya tabii olan gençler ise opsiyon modelinin vatandaşlıklar arasında bir ayrım ve dışlama yarattığını dile getiriyorlar. Opsiyon modelinden etkilenen bir genç duygularını şöyle ifade ediyor: “Seçime zorlanmamız büyük bir haksızlık. Buraya entegre olun diyorlar. Ben hem Türküm, hem de Almanım. Ama Türk kimliğimi görmezden geliyorlar.”

Bir başka genç ise “SPD opsiyon modeli kalkacak diye, bize söz vermişti; ama daha kalkmadı. Bu yüzden bir sürü genç arada kalıyor. Benim için de kolay değil. Çünkü iki vatandaşlığım da şimdiye kadar vardı. İkisiyle büyüdüm. İkisi de benim bir parçam gibi, şimdi onlardan birini vermek çok zor" diyor.

Özcan Mutlu, söz konusu mağduriyetlerin önüne geçmek için meclis yasama döneminin başlamasıyla birlikte, partisinin meclise konuya dair iki önerge sunduğunu belirtiyor. Mutlu bunlardan ilkinin opsiyon modelinin acilen kaldırılması olduğunu, diğerinin ise mevcut yasadan ötürü vatandaşlıktan çıkarılanların vatandaşlıklarının iadesi ve 23 yaşını henüz doldurmamış olanların da yasa çıkana kadar bekletilmeleri olduğunu söylüyor.

'CDU opsiyon modelini koşula bağlamak istiyor'

Yeşiller Partisi Federal Milletvekili, koalisyon sözleşmesinde opsiyon modelinin kaldırılması maddesinin yer almasına rağmen yasa önergelerinin reddedildiğini kaydediyor. Özcan Mutlu ayrıca Hrıstiyan Demokratların ilgili maddeye yerleştirdikleri "Almanya'da doğan, büyüyen ve daimi yaşayan" ibaresinin opsiyon modelinin tam manasıyla kaldırılması önünde bir engel teşkil ettiğine dikkat çekiyor. Mutlu "CDU'nun, opsiyon modeli kaldırıldığında çifte vatandaş olan gençlerin Almanya'da daimi yaşadıklarını kanıtlamaları yönünde bir talepleri var. Burada doğup, büyüdüğünüz yetmiyor; burada yaşadığınızı kanıtlamanız lazım. Bunun için ‘Meldestelle' diye bilenen nüfus dairelerinin kayıtları da yeterli görülmüyor. Yani CDU işi zora sürüyor ve bu konuda hiç samimi değil" şeklinde konuşuyor.

‘Opsiyon modeli Özoğuz'un en büyük sınavı'

Özcan Mutlu, seçmenine "çifte vatandaşlık" konusunda söz veren Sosyal Demokratların, başta Federal Göç ve Uyum Bakanı Aydan Özoğuz olmak üzere, opsiyon modelini kaldırarak, bu konudaki samimiyetini ispatlaması gerektiğini savunuyor. Mutlu, "Aydan Özoğuz'un en büyük sınavı sanıyorum, opsiyon modeli olacak. Eğer samimiyse, eğer göstermelik bir bakanlıkta değilse, eğer Aydan Özoğuz oraya vitrin olarak konulmadıysa bu konuda diretip opsiyon modelini şartsız ve engelsiz meclisten geçirmesi gerekecek" diyor.

Yeşiller Partisi Federal Milletvekili, koalisyon sözleşmesinde yer alan opsiyon modelinin kaldırılması kararına dayanarak, Hamburg, Baden-Württemberg gibi bazı eyaletlerin vatandaşlıktan çıkarmaları dondurduğunu kaydediyor. Özcan Mutlu, mutlak çözümün ise Federal Meclis'ten geçirilecek bir yasa ile mümkün olacağının altını çiziyor.