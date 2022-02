Oprah Winfrey'den Mehmet Öz'ün Cumhuriyetçi senatör adaylığına ilk yorum

ABD’li talk show yıldızı Oprah Winfrey, televizyonlarda tanınmasının önünü açtığı Dr. Mehmet Öz’ün senatör adaylığını yorumladı.

Huffington Post’ta yer alan habere göre, “The Dr. Oz Show” ile ABD’de ünlü bir televizyon siması olan Dr. Mehmet Öz’ün Pensilvanya’da Cumhuriyetçi Parti’den senatör adayı olması sonrası, gözler televizyona ilk çıktığı günlerde programına katıldığı Oprah Winfrey’e çevrildi

Demokrat Partili olduğu bilinen Oprah Winfrey, temsilcisi aracılığıyla The New York Magazine’e konuştu. Winfrey “Demokrasimizle ilgili en güzel şeylerden biri, her vatandaşın kamu görevine aday olmaya karar verebilmesidir. Mehmet Öz bu kararı verdi. Ve şimdi kendilerini kimin temsil edeceğine karar vermek Pennsylvania sakinlerine kalmış”

Ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Oprah Show’da katıldığı düzenli bölümlerin ardından kendi programını başlatmıştı.