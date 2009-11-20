Oprah ekranlara veda ediyor

ABD televizyon tarihinin en çok izlenen talk show programlarından birisi olan ve kendi adıyla anılan The Oprah Winfrey Show yapan siyahi sanatçı programını sona erdiriyor. Her Cuma canlı yayınlanan ve 145 ülkede gösterilen programı günü çok sayıda Emmy ödülü kazanmıştı. 29 Ocak 1954 günü ABD'nin Mississippi eyaletindeki Kosciusko kasabasında doğan Oprah Winfrey en zenginler listesinde yer alıyor.