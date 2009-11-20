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Oprah ekranlara veda ediyor

Televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından olan The Oprah Winfrey Show 2011 yılında sona erecek.

20 Kasım 2009 02:00

Televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından olan The Oprah Winfrey Show 2011 yılında sona erecek.
Former Democratic presidential nominee and U.S. Vice President Al Gore appears with Oprah Winfrey on her television show while campaigning in Chicago, Illinois, in this September 11, 2000 file photo.
ABD televizyon tarihinin en çok izlenen talk show programlarından birisi olan ve kendi adıyla anılan The Oprah Winfrey Show yapan siyahi sanatçı programını sona erdiriyor. Her Cuma canlı yayınlanan ve 145 ülkede gösterilen programı günü çok sayıda Emmy ödülü kazanmıştı. 29 Ocak 1954 günü ABD'nin Mississippi eyaletindeki Kosciusko kasabasında doğan Oprah Winfrey en zenginler listesinde yer alıyor.

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