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Yaşam

OPPORTUNITY "ENDEAVOUR" KRATERİNE GİDİYOR LOS ANGELES (A.A)

08 Ağustos 2011 18:05

-OPPORTUNITY "ENDEAVOUR" KRATERİNE GİDİYOR LOS ANGELES (A.A) - 08.08.2011 - ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Mars'ta görev süresi çoktan biten fakat hala çalışan Opportunity (Fırsat) robotu, 22 km çapındaki "Endeavour" kratererini incelemeye yöneldi. Opportunity, Endeavour (Emek) kraterinin dış yamacını aşmaya çalışacak. Oppurtunity'nin ikizi "Spirit (Cin)" geçen yıl mayısta güneş-lityum-iyon bataryası biterek ebediyen kuma saplandığından beri NASA, Spirit irtibatını tamamen kesti. Her tür zor arazide yürümeye uygun 6 tekerlekli ikiz robotların yüksekliği 1,5, genişliği 2,3, uzunluğu 1,6 metre. Opportuniy ile Spirit, 2004'te Mars'ın karşılıklı iki yarımküresine indirildi. St. Louis-Washington Üniversitesi gökbilim uzmanı Ray Arvidson ile Mars robotlarını yöneten California-Pasadena-Jet Motorları Araştırma Merkezi Jet Propulsion Laboratoy'nin müdürü John Callas, "robotların görevinin son derece heyecan verici olduğnu ve (Opportunity'den) daha çok hizmet beklendiğini" anlattı. Güneş Sistemi'ne Dünya'dan sonra dördüncü gezegen olan Mars'ın incelenmesi, Dünya'nın boyutlarına çok benzeyen ikinci gezegen Venüs gibi eskiden beri hep önem arzetti.    

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