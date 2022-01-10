Oppo Türkiye'den işten çıkarmalarla ilgili açıklama: Artan maliyetler üretim kapasitesini etkiledi

Oppo Türkiye işten çıkarmalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Artan maliyetler hedeflenen üretim kapasitesini etkilemiştir. Ne yazık ki, sonuç olarak, geçtiğimiz günlerde bazı işten çıkarmalar oldu” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca şirketin uzun vadede Türkiye'de kalmaya devam edeceği de belirtildi.

Bloomberg HT'den Cemre Nur Karaca'nın haberine göre Şirket açıklamasında işten çıkarma gerekçesi olarak artan hammadde fiyatlarını ve yedek parça sıkıntısına bağlı üretim yavaşlamasını işaret etti.

Açıklamada “Dünya genelinde devam eden hammadde ve yedek parça sıkıntısı ve buna bağlı fiyat artışları, Oppo ürünlerinin üretildiği İstanbul'daki fabrikanın da hedeflenen üretim kapasitesini etkilemiştir. Ne yazık ki, sonuç olarak, geçtiğimiz günlerde bazı işten çıkarmalar oldu. Ancak Türkiye, Oppo için önemli bir pazar olmaya devam ediyor ve Oppo bu pazarda uzun vadede kalmayı planlıyor.” ifadelerine yer verildi.

500 kişiyi işten çıkardığı belirtilmişti

Geçtiğimiz günlerde Oppo’nun 500 kişiyi işten çıkarması gündeme gelmişti.

Oppo Türkiye’nin 500 kişiyi küresel kriz gerekçesiyle işten çıkarıldığı iddia edilmişti. Tuzla’daki fabrika önünde işten çıkarılan işçiler fabrika önünde eylem yaparak yaşanan durumu prostesto etmişlerdi.