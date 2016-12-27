Oppermann: Türkiye ile görüşmeler sürmeli

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, Türkiye'de medya ve muhalafete yönelik baskılara rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerin sürmesi gerektiği uyarısında bulundu. Oppermann, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada "Türkiye ile görüşmelere devam etmeliyiz" dedi.

Türkiye'nin ağır terör saldırılarına maruz kaldığını kaydeden Opperman, Almanya'nın bu saldırıları en sert şekilde kınadığını belirtti. Türk hükümetinin terörü engellemeye çalışmasının anlaşılır olduğunu ifade eden Oppermann, ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uygulamalarının bunun ötesine geçtiğini ifade etti.

Erdoğan'ın tutuklama dalgalarıyla yıkıcı bir süreci devreye soktuğunu kaydeden SPD'li politikacı, "Bu keyfi uygulamalar demokrasiyi yok ediyor" şeklinde konuşarak Avrupa'nın bu duruma karşı sessiz kalmaması gerektiğini savundu.

Opperman açıklamasında, "Avrupa'nın mülteci anlaşmasıyla kendisini Erdoğan'ın şantajlarına açık hale getirdiği" görüşlerine de katılmadığını belirtti.

Oppermann, "Anlaşma, Türk hükümetinin ve mültecilerin işine yaradığı gibi Avrupa'nın da işine yarıyor. Türkler AB dış sınırlarının korunmasına yardımcı oluyor" diyerek Avrupa'nın parasıyla Suriyeli çocukların okula ve doktora gidebildiklerini söyledi.

Oppermann, bu nedenle Avrupa'daki "Erdoğan'ın anlaşmayı feshedeceğine yönelik kaygıya" katılmadığını da sözlerine ekledi.

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dpa/GA/HS