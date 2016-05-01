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Dünya
Deutsche Welle

Oppermann: Meclis 'Ermeni Soykırımı'nı tanıyacak

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grubu Başkanı Thomas Oppermann, "2 Haziran'da Federal Meclis Ermenilere 1. Dünya Savaşı'nda uygulanan kitlesel katliamı 'soykırım' olarak tanımlayacak bir karar alacak' dedi.

01 Mayıs 2016 16:38


Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grubu Başkanı Thomas Oppermann uzun süre önce gündeme alınan "1915’te Ermenilere uygulanan toplu katliama ilişkin önergenin’’ Türkiye’nin karşı çıkmasına rağmen kabul edilmesini istediğini söyledi. Alman Tagesspiegel gazetesine konuşan Oppermann, ‘’Federal Meclis 2 Haziran’da Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermenilere uygulanan kitlesel katliamı ve yerlerinden yurtlarından sürülmelerini 'soykırım' olarak tanımlayan bir karar alacak' diye konuştu. SPD’li milletvekili bu konuda Türkiye’den gelebilecek tepkilerin bu adımın atılmasına engel olmaması gerektiğini belirtti.

'Gereksiz hassasiyetten kaçınılmalı'

Komedyen Böhmermann krizine de değinen Oppermann, ‘’Başbakan Angela Merkel’in koalisyon ortağı SPD’nin karşı çıkmasına rağmen komedyene Erdoğan şiiri için yargılama yolunu açması hâlihazırda bir hata" dedi. Aynı hatanın tekrarlanmaması gerektiğini vurgulayan Oppermann ‘’İşte tam da bu yüzden Ermenilere uygulanan soykırımın tanınması konusunda Türkiye'ye karşı gereksiz bir hassasiyet sergilemekten kaçınmalı" diye konuştu.

Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) meclis grupları geçen yıl Ermenilere yönelik katliamı soykırım olarak tanıyan karar tasarısına engel olmuştu. Haberde tartışmalı karar tasarısının ikinci ve üçüncü okumalarının uzun süre sürüncemede bırakıldığı belirtilmişti.

Almanya'da Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert 1915'in 100'üncü yılında yaptıkları konuşmalarda soykırım ifadesine yer vermiş, ancak Federal Meclis şimdiye kadar “Ermeni Soykırımı' ifadesini kullanmamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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