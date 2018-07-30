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Ekonomi

OppenheimerFunds fon yöneticisi: TL artık ucuz

"Kötü bir para birimi ve kötü bir ekonomik hikaye olmaya devam ediyor"

30 Temmuz 2018 16:47

Türkiye yatırımcıları tarafından son dönemde tekrar edilen davranış “önce sat, sonra düşün”. Buna karşın OppenheimerFunds Inc. fon yöneticilerinden biri bu işlemin alıcı tarafında olmak istiyor.

OppenheimerFunds şirketi için 2 milyar dolarlık fonun yönetiminden sorumlu olan ekonomist Alessio de Longis, yaklaşık bir hafta önce Türk Lirası'na verdiği ağırlığı bir miktar arttırdı. Ekonomist, TL'nin artık ucuz olduğunu düşünüyor.

Türk Lirası, yıl başından bu yana dolar karşısında değerinin beşte birini yitirmiş durumda ve 2001'den beri en uzun aylık düşüş serisini kaydetmeye hazırlanıyor.

Longis, “Kötü bir para birimi ve kötü bir ekonomik hikaye olmaya devam ediyor” şeklinde açıklamada bulundu. Ekonomist, buna rağmen bu durumun fiyatlara yansımış olduğunun altını çiziyor.

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