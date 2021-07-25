Opioid bağımlılığından etkilenen aileler, ilaç devleriyle 26 milyar dolarlık tazminat anlaşmasına tepkili; "Kartellerin bundan kurtulmasına izin vermemeliyiz"

ABD’de ilaç şirketlerinin bağımlılık yapan opioid maddesini içeren ağrı kesicilerle ilgili yaptığı 26 milyar dolarlık tazminat anlaşması, bu maddeden zarar gören ailelerinin tepkisini çekti. Aileler, şirketlerin para vererek hesap vermekten kurtulduğunu söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, ABD’de Johnson&Johnson ve üç büyük ilaç dağıtıcı şirket, haklarında bağımlılık yapan opioid maddesiyle ilgili açılan davaların düşmesi için 26 milyar dolara anlaştı.

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İlaç şirketlerinin opioidin bağımlılık yapıcı etkisini belirtmeden ilaçları piyasaya sürdüğü ve bu nedenle yüz binlerce insanın bağımlı olduğu belirtiliyordu.

ABD’de 20 yılda 600 bin kişi opioid nedeniyle hayatını kaybederken yapılan anlaşma, yakınlarını kaybedenlerin tepkisini çekti.

Opioidden etkilenen ailelerin oluşturduğu koalisyon FedUp!’ın başkanı Emily Walden, anlaşılan miktarın ilaç devleri için “düşük” olduğunu söyledi. Walden, “Yaptıklarının bedelini gerçekten ödemeliler. Yöneticileri hakkında cezai işlem başlatılmalı” dedi.

11 yaşındaki oğlunu aldığı ağrı kesiciler nedeniyle aşırı doz opioidden kaybeden Walden “Kartellerin bundan kurtulmasına izin vermemeliyiz. Verdikleri hasarı biliyorlardı ancak buna devam ediyorlardı. Tazminat ödeyerek kurtuluyorlar mı? İnsanlar uyuşturucu bulundurmaktan yıllarca hapis yatıyor” dedi.