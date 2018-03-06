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Ekonomi

OPET ilk tahvil ihracını 200 milyon lira olarak belirledi

İstanbul, 6 Mart (DHA) - OPET’in nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle eş zamanlı olarak ihraç ettiği iki ve üç yıl vadeli tahvillerin yatırımcılardan yoğun ilgi görmesiyle 150 milyon lira başlangıç tutarıyla duyurulan işlem, başarılı geçen talep topla

06 Mart 2018 16:53

İstanbul, 6 Mart (DHA) - OPET’in nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle eş zamanlı olarak ihraç ettiği iki ve üç yıl vadeli tahvillerin yatırımcılardan yoğun ilgi görmesiyle 150 milyon lira başlangıç tutarıyla duyurulan işlem, başarılı geçen talep toplama sonunda 200 milyon liraya yükseltildi ve dilim tutarları iki yılda 125 milyon lira ve üç yılda 75 milyon lira olarak belirlendi.
Firmanın ilk tahvil ihracını değerlendiren OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, “Bu ihraç, şirketimizin ilk sermaye piyasası işlemi olmasının yanında, akaryakıt sektöründen yapılan ilk özel sektör tahvili ihracı olma özelliğini de taşıyor. Gösterdikleri ilgi ve güven için tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz” dedi.
Ağca, OPET’in ilk tahvil ihracını başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi ve “Gösterdikleri ilgi ve güven için tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz. Bu ihraç şirketimizin ilk sermaye piyasası işlemi olmasının yanında, akaryakıt sektöründen yapılan ilk özel sektör tahvili ihracı olma özelliğini de taşıyor” dedi.
OPET’in tahvil ihracı işlemine aracılık eden Yapı Kredi Yatırım’ın Genel Müdürü Gülsevin Çipli konuya ilişkin olarak, “Akaryakıt sektörünün en büyük ve itibarlı şirketlerinden OPET’in ilk tahvil ihracına aracılık etmekten mutluluk duyuyoruz. OPET gibi yüksek kredi kalitesine sahip, kurumsal şirketlerin sermaye piyasalarıyla entegre olması sermaye piyasaların gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Biz de Yapı Kredi Yatırım olarak bu doğrultudaki çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. (Fotoğraflı)

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