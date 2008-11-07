Operayı sevdiren 'Öylesine Bir Dinleti'

Opera ile çok sesli müziği tanıtıp sevdirmeyi amaçlayan "Öylesine Bir Dinleti", uzun bir aradan sonra yeniden seyirciyle buluşacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin yeni yapıtı, 9 Kasım'da prömiyer yapacak.



Operet Sahnesi'nde matinede izleyici karşısına çıkacak olan yapıtı Ankara Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Murat Göksu sahneye koydu.



Yolculuğuna 1984 yılında başlayan ve şimdiye kadar pek çok ilde sahnelenen yapıt, renkli ve eğlenceli yeni rejisiyle sunulacak.



Carl Orff'un "Carmina Burana", Verdi'nin "Rigoletto" ve "Macbeth", Mozart'ın "Sihirli Flüt" ve "Requiem", Rossini'nin "Sevil Berberi", Bizet'nin "Carmen", Puccini'nin "La Boheme", Gounod'nun "Faust" ile "Romeo ve Juliette", Offenbach'ın "Hoffmann'ın Masalları" adlı eserlerinden aryaların yer aldığı yapıtta, ulusal müziklere örnek olarak napoliten, Rus ve İspanyol şarkıları, Azeri türküler ve Anadolu türkülerinden de bir seçki bulunuyor.



Selman Ada'nın "Mavi Nokta", "Ali Baba ve Kırk Haramiler", Orhan Şallıel'in "Kuvayı Milliye" ve Musa Göçmen'in "This is Dolar" adlı yapıtlarından bölümlerin de izleyici karşısına çıktığı eser, iki bölümden oluşuyor.



Dekor ve kostüm tasarımını Savaş Camgöz'ün, ışık düzenini Fuat Gök'ün gerçekleştirdiği eserde, Tuğba Mankal, Görkem Ezgi Yıldırım, Bilge Yılmaz, Meryem Dolunay Dilek, Şenol Talınlı, Murat Karahan, Yaşar Barış Çark, Serhat Konukman, Erhan Tekinmirza, İnanç Makinel, Özgür Savaş Gençtürk, Cem Beran Sertkaya ve Murat Akar rol alıyor.



Aksesuarlarını Zeynel Ünver ve Onur Biçici'nin hazırladığı eserde makyajda Muhittin Kavuncu, perukada Muslahattin Mızrak ve kostüm giydiricisi olarak da Mahir Erdaş ile Yıldız Yücel görev alıyor.



Eser, 18 ve 25 Kasım, 16, 23 ve 30 Aralık'ta Operet Sahnesinde izlenebilecek.