Operayı bıraktı, porno film yapımcısı oldu; feminist pornoyla önyargıları kırmayı amaçlıyor

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Avusturya’da Adrineh Simonian isimli opera sanatçısı, yedi yıl önce kariyerini değiştirerek porno film yapımcılığına yöneldi. Etik yaklaşımıyla feminist porno türünde filmler üreten Simonian, ana akımla birlikte sektörle ilgili gelişen önyargıları kırmayı amaçlıyor.

The Local’da yer alan habere göre, 48 yaşındaki yapımcı Simonian, porno film sektöründe cinsiyet eşitliğini teşvik ediyor ve cinsiyetçilik, istismar suçlamaları ve yetkisizlikle dolu endüstride cinsiyetçilik kalıplaşmış anlayışları yıkmayı amaçlıyor.

Simonian, AFP’ye yaptığı açıklamalarda, porno endüstrisi üzerinde büyük bir ön yargı olduğunu ve bunu yıkmayı amaçladığını söyledi. Simonian “Sanatsal porno yapanları desteklemek istiyorum, yeterince ana akım var” dedi.

Simonian, gerçek çiftler ya da birbirini tanımayan insanlar arasında daha önce hiç kamera önünde seks yapmamış insanlarla çalıştığını, iki insan arasında yaşanan gerçek seksi göstermeyi amaçladığını belirtti. Yapımcı, oyunculara bir senaryo verilmediğini tamamen doğaçlama olduklarını söyledi.

Simonian bugüne kadar 80’den fazla film çekti ve kendi kurduğu Arthouse Vienna’da kendisi gibi yaklaşımı olan sanatçılarla birlikte eserleri sergilendi.

"1980'lerde başlayan feminist porno, son 10 yılda gelişti"

Avrupa Feminist Porno Ödülü’nün kurucusu Laura Meritt, Simonian’ın işlerinin bu kategoriye uygun olduğunu söyledi ve ekledi: “Bunu harika bir şekilde ve estetik bir hâlde yapıyor” dedi. Meritt, porno sektöründe feminist yapımcıların etkisinin arttığını, etik tartışmasının da büyüdüğünü belirtti.

Las Vegas’ta bulunan Nevada Üniversitesi’nde cinsiyet ve çeşitlilik çalışmaları alanında çalışan Lynn Comella, feminist pornonun 1980’lerde başladığını ve özellikle son 10 yılda büyüdüğünü söyledi.

Simonian’ın hikâyesi

İran’da doğan Ermeni asıllı Simonian, İran İslam Devrimi sonrası dört yaşındayken ailesiyle birlikte Avusturya’ya giderek hayata baştan başladı. Burada keman ve piyano dersleri alan Simonian daha sonra şan derslerine başladı ve opera alanında kariyerini inşa etti.

Çevresinde duyduğu “porno” kelimesinin insanlarda bir tabu etkisi yarattığını fark eden Simonian, bu alana ilgi duymaya başladı. Sanatçı, opera ve pornonun birbirine benzer yönleri olduğunu şu sözlerle anlattı: “Opera ne hakkında? Aşk, kimin kimi takip ettiği, kimin kıskandığı, kimin aldatıldığı. Duygular hakkında. Pornografi de duygular hakkında çünkü pornografi cinsellik hakkındadır ve cinsellik de bir duygudur”