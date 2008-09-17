Operaya 'cüce' aranıyor!

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" operası için, cüce eleman alınacak. Üç yıldır devam eden "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" çocuk operasında, "cüce" rollerini oynayan çocuklar, büyüdükleri ve artık "Pamuk Prenses" ile "Prens"in boyuna ulaştıkları için, operaya yeni eleman alınacak. Ancak bu kez, oyunda yer alacak 7 cüceyi gerçek cücelerin canlandırması isteniyor.Eleman alımı için gazeteye ilan verildi. Başvurusu kabul edilenler, "misafir sanatçı sözleşmesi" çerçevesinde çalışacak.Böyle bir görevlendirmenin önemine dikkati çeken yetkililer, "Bu insanların da sanatın içinde olması önemli. Bunun onlar için de mutluluk kaynağı olacağını düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.İlgili haberler: