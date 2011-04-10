'Operatörler sms tavan fiyatını geç uyguladı'

T24 - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, Bilgi Teknolojileri ve Kurumunun (BTK) SMS ücretlerinde tavan uygulamasını getirmesine ilişkin olarak, operatörlerin 1 Nisan'dan itibaren geçerli olan bu kararı, 4-5 Nisan'da uygulamaya koyduğunu, 4 günlük sürede gönderilen SMS'leri ortalama 80 kuruştan ücretlendirdiklerini ileri sürdü.





Kaya, yaptığı açıklamada, BTK'nın aldığı kararla, 1 Nisan itibarıyla SMS ücretlerinde tavan fiyatın vergiler dahil 41,54 kuruş olarak belirlendiğini belirtti.





Tüketicilerden gelen şikayetler ve yaptıkları araştırmalarda tüketicinin mağdur edildiğini, BTK'nın kararına uyulmadığını gördüklerini ifade eden Kaya, şöyle devam etti:





''Operatörler, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olan bu kararı, 4-5 Nisan'da uygulamaya koymuş, 4 günlük sürede gönderilen SMS'leri ortalama 80 kuruştan ücretlendirmiştir. Ayrıca özel servis olarak adlandırılan hatlara çekilen SMS'ler bu karar dışında tutulmaya çalışılmaktadır. Kısa mesaj hattını kullanan banka gibi kuruluşlar, özel ücret belirtmediği takdirde ücretlendirme BTK kararına uygun olmalıdır.''





Kaya, tüketicilerin, bu dönemi içeren faturalarını kontrol ederek yüksek ücretlendirme olduğu takdirde operatöre müracaat etmelerini isteyerek, şunları kaydetti:





''Tüketiciler ödedikleri fazla bedelleri geri isteyebilir. Ancak sık SMS kullanmayan tüketicilerin yapılan hatayı düzeltmek için operatörü araması halinde tekrar ücret talebi söz konusudur. Yani operatörlerin yaptıkları hatayı düzeltirken kazanç sağlamaları söz konusudur. Dolayısıyla operatörlerin geçmiş dönemde yaptıkları hatayı kendiliklerinden düzenlemelerini, BTK'nın kararlarına zamanında uymalarını bekliyoruz.''





