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Yaşam

Operasyonun adı: Jasmine'i getirmek

İzmirli vatandaş, Başbakan'a mektup yazıp "Torunumu İngiltere'de alıkoydular" dedi. ve Jasmine, diplomatik girişimlerle getirildi..

24 Kasım 2008 02:00

İzmir'de yaşayan Hacer Arapoğlu Başbakan Erdoğan'a mektup yazarak, kızının bir İngiliz ile boşanma arifesinde olduğunu, torunu Jasmine'in ise İngiliz Sosyal Hizmet Kurumu tarafından alıkonulduğunu belirtti. Başbakanlık da nefes kesen bir operasyonla torunu Türkiye'ye getirdi.

Psikolojisi bozuldu

Ebru Arapoğlu, yabancı dil öğrenmek için 2003'te İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Arapoğlu eğitimi sırasında tanıştığı İngiliz Simon Rowe ile evlendi ve 2004 yılında kızı Jasmine'i dünyaya getirdi. Ancak eşinden şiddet gören Arapoğlu, 2005 sonunda evliliğini bitirmeye karar verip kızıyla birlikte İzmir'deki annesi Hacer Arapoğlu'nun yanına geldi. Ebru Arapoğlu, haziran ayında da dava açmak için annesi ve kızını da yanına alıp Londra'ya gitti. Ancak eşine ulaşılamayınca dava bir türlü görülemedi.

Ebru Arapoğlu da, İzmir'e dönmek için kızıyla birlikte Londra Heathrow Havalimanı'na geldi. Bu esnada eşi Simon Rowe'un şikâyeti üzerine devreye giren İngiliz Social Service, yurtdışına çıkamayacağı gerekçesiyle kızını alıkoydu. Kızını İngiltere'de bırakmak istemeyen Arapoğlu, annesi ve 4 yaşındaki Jasmine ile 3 gün havaalanında kaldı ardından da bir otele yerleşti. Fakat bu sırada otel görevlilerinin ihbarı üzerine gelen Sosyal Hizmet görevlileri, aileyi bir rehabilitasyon merkezine yerleştirdi. Psikolojisi bozulan Ebru Arapoğlu da Gordon Akıl Hastanesi'ne yatırıldı.

10 günde getirildi

Anneanne Arapoğlu, Türkiye'ye döner dönmez son çare olarak Başbakan Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak yardım istedi. Başbakanlık tarafından hemen gerekli girişimler başlatıldı. Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bilgilendirildi. Yabancılar Daire Başkanlığı da Interpol'ü devreye soktu. Ve yoğun girişimler sonucunda 10 günde Jasmine'in anneannesi Hacer Arapoğlu, torununu alması için İngiltere'ye çağrıldı.

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