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Operasyonların başladığı Yüksekova’ya 80 tankın sevkiyatı yapıldı

Yüksekova’da operasyon 9 Mart’ta başlamıştı

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11 Mart 2016 00:55

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Tümen Komutanlığı'na 80 tank giriş yaptı. Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bugün akşam saatlerinde yoğun askeri hareketlilik yaşandı. Çok sayıda tank ilçedeki Tümen Komutanlığı’na geçti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Van yönünden gelen yaklaşık 80 kadar tank, geniş güvenlik önlemleri altında ilçe merkezine girdi. Tanklar buradan da İpek Yolu üzerinde bulunan Tümen Komutanlığı’na geçti. Tankların geçişi sırasında ilçe merkezinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Özel Harekat polisleri ve askeri birlikler, 9 Mart’ta Yüksekova’da operasyon başlatmıştı.

 

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