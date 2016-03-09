Yüksekova'da operasyon başlatıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleri, hendekleri kapatıp, barikatları kaldırmak için bir mahalleye operasyon yaptı. Çatışmaların ortasında kalan bir kargo firmasına ait araçtaki İlhan Engin ve araç sürücüsü Ferhat Gülsever yaralandı. Yaralılardan İlhan Engin hastaneye kaldırılırken öldü

Özel Harekat polisleri ve askeri birlikler, zırhlı araçlar ve kepçelerle İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Esentepe Mahallesi’ne saat 14.00 sıralarında operasyon başlattı. Asker ve polisin mahalleye girişi sonrası yoğun bir şekilde silah ve patlama sesleri duyuldu. Mahalledeki operasyonun sürdüğü belirtildi.

Çatışma ortasında kalan araçta 1 kişi öldü





Operasyonda çatışmaların arasında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin Esentepe Mahallesi'ne öğle saatlerinde yaptığı operasyonda o sırada yoldan geçen ve bir kargo şirketine ait araç çatışmanın arasında kaldı. Kurşunların isabet ettiği araçta bulunan 25 yaşındaki İlhan Engin ve araç sürücüsü Ferhat Gülsever yaralandı.



Yaralılardan İlhan Engin hastaneye kaldırılırken öldü, Ferhat Gülsever'in tedavisinin südüğü belirtildi.

Hakkari Valiliği'nden açıklama

Operasyonda İlhan Engin'in hayatını kaybetmesi ve Ferhat Gülsever'in yaralanmasıyla ilgili Hakkari Valiliği açıklama yaptı.

Açıklamada, "İlimiz Yüksekova İlçesi Esentepe Mahallesi'nde açılan çukur ve kurulan barikatlara güvenlik güçlerimizce 09.03.2016 tarihinde yapılan müdahale esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu İpek Yolu Caddesi üzerinde özel bir firmaya ait kargo aracıyla seyir halinde olan İ.E. ve F.G. vatandaşlarımız yaralanmış olup gerekli tedavilerinin yapılması için Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edilmişlerdir. İ.E. isimli vatandaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. F.G. isimli vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" dendi.