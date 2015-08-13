'Operasyonlardan kaçan Murat Karayılan İran'a Cemil Bayık Suriye'ye gitti' iddiası

CNN Türk, PKK hedeflerine yönelik operasyonlarla ilgili istihbarat raporlarından detaylar yayımladı. Cumhurbaşkanı "hangi evde ne var ne yok, istihbarat her şeyiyle bunu ortaya çıkarmalıdır" dedi. Raporda yer alan iddiaya göre, PKK'nın lider kadrosundan Murat Karayılan'ın İran'a, Cemil Bayık'ın Suriye'ye geçtiği öne sürüldü.

Rapora göre, PKK kampları büyük ölçüde tahrip oldu. Bombardımanların Kandil, Hakurk, Zap, Gara, Metina, Haftanin, Avaşin-Basyan kamplarına yüzde 80 oranında hasar verdiği raporlara yansıdı.

'Karayılan İran'a Bayık Suriye'ye gitti' iddiası

Raporlara göre operasyonlarda 300'e yakın PKK'lı öldürüldü, yaklaşık 500'ü yaralandı. Böylece 800 civarında PKK'lının "savaş dışı" kaldığı yazıldı. Raporda yer alan iddiaya göre, PKK'nın lider kadrosundaki bazı isimler ise yer değiştirmek zorunda kaldı. Murat Karayılan'ın İran'a, Cemil Bayık'ın Suriye'ye geçtiği öne sürüldü.

"Şu anda görüyorsunuz, operasyonlarda nasıl silahlar ortaya çıkıyor. Tamamen yığınak yapıyorlar, sığınak, Suriye'den yığınaklar yapılıyor. Niçin? Yarınlara. Maalesef bu konuda şu anda devletin çok daha gayretli. Hangi evde ne var ne yok, istihbaratla her şeyiyle bunu ortaya çıkarmak durumundadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri dünkü (12 Ağustos 2015) muhtarlar toplantısında söyledi. İstihbarat raporlarında da bu başlık dikkat çekiyor.

Örgütün kent yapılanması

Raporlar göre, PKK'nın kent merkezlerinde ve irili ufaklı sivil yerleşim yerlerinde çok sayıda silahlı militanı bulunuyor. Bu teröristlerin bulunduğu evlerin altlarında tüneller kazıldığı, bazı evlerin bu tüneller yoluyla birbirine bağlandığı rapor ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'lıların evleri kulandığına dikkat çekti, ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, muhtarlar seslendi:

"Hangi evde kim var, nedir ne değildir. Benim muhtarım bunu gelecek, orada kaymakamına, valisine emniyet müdürüne bildirecek."

İstihbarat raporlarında da Şırnak ve civarındaki gelişmelerin hassasiyetle takip edildiği belirtiliyor. Karadeniz ve Ağrı yöresi dağlarına yönelik yeni bir yapılanma içinde olan örgütün, bu bölgeledeki faaliyeti de yakından takip ediliyor. Raporlarda, bu bölgelerde PKK'nın amaçlarına yönelik güvenlik güçlerinin aldığı önlemlere yer veriliyor.