Ağır silahları katırlarla taşımışlar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Sınır Karakolu'na terör örgütü PKK tarafından yapılan ve 15 askerin şehit edilmesinin ardından Şırnak'ta sürdürülen hava destekli operasyonlar yoğunlaştı.Alınan bilgilere göre, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonlar, özellikle Bestler Dereler bölgesinde yoğunlaştırıldı. Şırnak'tan, sabahın erken saatlerinden bu yana kalkan çok sayıda helikopter operasyona havadan destek sağlıyor.Bu arada, Irak sınırında da güvenlik güçlerinin teyakkuz halinde olduğu ve terör örgütü PKK mensuplarının sızmalarına ve kaçışlarına karşı yoğun önlemler aldığı bildirildi.