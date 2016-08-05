"Operasyonlar Fuat Avni'ye UYAP'tan sızdı"

Fetullah Gülen cemaatine yönelik bürokraside devam eden adli soruşturmalar çerçevesinde Adalet Bakanlığı’ndaki UYAP sisteminde görev yapan ve ‘paralel devlet’ yapılanmasına bilgi sızdırdıkları tespit edilen görevlilere yönelik operasyon başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Ankara Emniyeti 46 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Fuat Avni hesabına bilgi aktardıkları, ayrıca operasyon yapılacak örgüt mensuplarına önceden bilgi vererek kaçmalarını sağladıkları iddia edildi.

Milliyet’ten Tolga Şardan’ın haberine göre, darbe girişimi sonrasında bürokrasiye yönelik Gülen cemaatine yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı önceki gün Adalet Bakanlığı’nda görev yapan ve Ulusal Yargı Ağı Projesi’nde (UYAP) görev alan personele yönelik operasyon düzenledi.

Türkiye’deki her türlü adli yazışmaların üzerinde yapıldığı UYAP projesinde görevli olan ve halen Ankara Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi’nde gözaltında tutulan şüphelilerin 17-25 Aralık sonrasında başlatılan soruşturmalarla ilgili “Fuat Avni” ve “Sarayın Uşakları” gibi sosyal medya hesapları başta olmak üzere dosyalarda adı geçen ve haklarında yakalama kararı olan şüphelilere adli soruşturma bilgilerini sızdırdıkları belirlendi.



Emniyet ve istihbarat birimlerinin çalışmaları sonrasında savcılık, Adalet Bakanlığı’nda görev yapan ve isimleri tek tek belirlenen şüphelilere yönelik yakalama işlemlerine başladı. Şüphelilerin halen yargı sisteminin kalbi olarak tanımlanan UYAP’ın çalıştırılmasında kullanılan yasal mevzuata uymadıkları ve bu mevzuatı yerine getirmedikleri, böylelikle sistemin açıklarının tespit edilerek adli soruşturmalara ait bilgilerin usulsüz biçimde Gülen cemaatiyle bağlantılı kişiler ve gruplara ulaştırdığı anlaşıldı.



Savcılık talimatıyla harekete geçen polisin başlattığı gözaltı işlemleri sırasında memurların yanı sıra şef konumunda şüphelilerin de bulunduğu ve bu kişilerin işyeri ve evlerinde aramalar yapıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında ilk aşamada 46 kişinin gözaltına alındığı, ancak hakkında yakalama kararı çıkartılan kişi sayısının 85 olduğu kaydedildi.