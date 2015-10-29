Operasyonda öldürülen IŞİD'li: Yakında hepsinin kafasını keseceğiz

Diyarbakır'da geçen pazartesi günü düzenlenen IŞİD operasyonunda öldürülen 7 örgüt üyesinden kimliği belirlenen Veysel Argunağa’nın, terör örgütüne yaşadığı Almanya’nın Bremen kentinden katıldığı ortaya çıktı. Argunağa bir paylaşımında, "Cihan abla, yakında hepsinin kafasını keseceğiz, o kansızların RABBI kim ne için savaşıyorlar toprak için mi, hepsini cehenneme göndereceğiz inşallah" diye yorum yaptı.

Merkez Kayapınar İlçesi’nde 2 polisin şehit olduğu IŞİD’in hücre evlerine düzenlenen operasyonda öldürülen 7 kişi ve gözaltına alınan 15 şüpheliyle ilgili soruşturma sürdürülürken, öldürülen kimliği tespit edilen Bingöl nüfusuna kayıtlı Veysel Argunağa’nın yaşadığı Almanya’nın bremen kentinden IŞİD’e katıldığı ortaya çıktı. Facebook hesabında IŞİD ile ilgili paylaşımlarda bulunan ve yorumlar yapan Argunağa’nın paylaşımlarından, ailesinin karşı çıkmasına rağmen IŞİD’e katıldığı ve yakınlarının IŞİD’e katılmasına tepkiler gösterdiği ortaya çıktı.

Veysel Argunağa bir paylaşımında, "Cihan abla, yakında hepsinin kafasını keseceğiz, o kansızların RABBI kim ne için savaşıyorlar toprak için mi, hepsini cehenneme göndereceğiz inşallah. Uyanın artık ALLAH azze ve celle diyor ki, eğer mumin iseniz yalnız benden korkun, dinsizlerden değil" diye yorum yaptı.

"Dinimizi yaşayamadığımız için böyle oldu"

Veysel Argunağa, yakınlarının anne ve babasının rızasını almadan IŞİD’e katıldığı tepkileri üzerine ise yorumlarında, "Anne baba ya bakacak kimse varken, anne babanın sözüne bakılmaz. Şeriatta hüküm böyledir durumları. Dinimizi yaşayamadığımız için böyle oldu, eğer zamanında dinimizi bize dayatılana göre değil de İslam’a göre yasasaydık böyle olmazdı" diye yanıtladı.

Paylaşımlarına göre Ağustos 2013’te IŞİD’e katıldığı görülen ve Mart 2015 tarihine kadar Facebook sayfasını kullanan Veysel Argunağa’nın kendisinin terör örgütüne katılmasına tepki gösterip "Seni gönderenler niye seninle beraber değil" diyen yakınlarının eleştirilerine şöyle yanıt verdi:

"Beni kimse göndermedi, ben kendi irademle geldim. Bir hayatınıza bakın ben mi uşağım yoksa sizler mi? Ben RABBIM den başkasından korkmuyorum ve ondan başkasına kulluk etmiyorum. Peki siz hayatınıza baktınız mı hiç, neleri kimler için yapıyorsunuz. KURAN- I Kerimdeki ayetler net ve açıktır. İsteyen amel eder böyle benim gibi kavmiyle uzaklaşır rabbi için. İsteyen de azıcık dünya menfaati için bu dünyada kavmiyle ya da başkasıyla hoşnuttur dini için uzaklaşmak. ALLAH hepinize hidayet nasip etsin gafletten uyanın ey insanlar!!!!!!! KUL."