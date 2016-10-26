Operasyonda hayatını kaybeden PKK'lının 7 yıl önce Abdullah Gül'le kucaklaşan çocuk olduğu ortaya çıktı

Tunceli‘de Kutu Deresi Vadisi'nde 16 - 18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen hava destekli operasyonda öldürülen 13 PKK‘lıdan biri olan Uğurcan Koç'un 7 yıl önce 5 Kasım 2009 yılında kenti ziyaret eden dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile kucaklaşıp bir vakit sohbet ettiği de ortaya çıktı. Koç, 14 yaşındayken Gül'ün yanında giderek elini öpmeye çalışıp sarıldığı ve “Munzur'a baraj istemiyoruz, Munzur'a uzanan eller kırılsın” dediği öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, ortaokul ikinci sınıfta okulu terk ederek boşta gezen, anne ve babası ayrılan, bir vakit şehirlerarası otobüslerde asistan olarak çalışan Uğurcan Koç'un, 18 yaşına geldiği sırada mahkemeye başvurarak yaşını büyütüp askere gittiği ve askerliğinin bitmesine 6 ay kala fazla kilosu nedeniyle 'çürük raporu' aldığı belirtildi. Geçen sene Ağustos ayında PKK'ya katılan Uğurcan Koç'un ortaokul öğrencisi iken, 5 Kasım 2009 yılında kenti ziyaret eden dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile kucaklaşıp bir vakit sohbet ettiği de ortaya çıktı.

"Munzur'a baraj istemiyoruz" demiş

Tunceli'ye 5 Kasım 2009 tarihinde gelen dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cemevinden çıktığı sırada topluluk içinde yer alan Uğurcan Koç'un kendisine seslenmesi üstüne yanında çağırdığı ve onunla kucaklaştığı belirtildi. O tarihteki görüntülerde Uğurcan Koç'un, Abdullah Gül'ün yanında giderek elini öpmeye çalışıp sarıldığı ve “Munzur'a baraj istemiyoruz, Munzur'a uzanan eller kırılsın” dediği görüldü.

Uğurcan Koç'un cenazesi ailesi göre Malatya Adli Tıp kurumundan alınarak Tunceli'de toprağa verildi.