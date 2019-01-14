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Operasyona çıkan komandolar buz tutan dereden geçti

Jandarma Genel Komutanlığı, Hakkari kırsalda terör operasyonuna çıkan komandoların buz tutan dereden geçerken çekilen görünüsünü Twitter'da paylaştı

14 Ocak 2019 16:07

Jandarma Genel Komutanlığı, Hakkari kırsalda terör operasyonuna çıkan komandoların buz tutan dereden geçerken çekilen görünüsünü Twitter\'da paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı\'nın Twitter hesabında, Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde operasyona çıkan komandoların videosu paylaşıldı. Buz tutan derenin içinden geçen askerlerin  görüntüsü ile birlikte \"Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz\" mesajı da paylaşıldı.

Görüntü dökümü:
-Askerlerin buz tutan dereden geçişi
Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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