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Dünya
Deutsche Welle

Operasyona asker takviyesi

ABD Savunma Bakanlığı, Ugandalı isyancıların lideri Joseph Kony’ye yönelik operasyonun ek güçlerle takviye edileceğini açıkladı.

24 Mart 2014 21:43


ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Joseph Kony'ye yönelik operasyonun 150 özel harekat askeri ve en az 2 adet CV-22 Osprey tipi uçakla takviye edileceğini açıkladı. Böylece Tanrının Direniş Ordusu (LRA) lideri Joseph Kony'yi aramak ve yakalamak için görev yapan askerlerin sayısı 300'e ulaştı.

ABD, 2011 yılının ekim ayından beri Joseph Kony'nin aranması için başlatılan operasyona katılıyor ve Afrika Birliği askerlerine destek veriyor. Joseph Kony'nin Orta Afrika Cumhuriyeti ormanları içerisinde saklandığı sanılıyor.

İnsanlığa karşı suç işlemekten aranıyor

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi 2005 yılında Joseph Kony hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı. Kony hakkında insanlığa karşı suç, savaş suçu, çocuk askerler yetiştirme ve sivillere saldırılar gibi 30'dan fazla suçlama bulunuyor.

Uganda hükümetine karşı 1987 yılından beri aktif olan Tanrının Direniş Ordusu örgütünün lideri Joseph Kony'nin adı sivil halka yönelik terör eylemleriyle birlikte anılıyor.

Amerikan hükümeti yaklaşık bir yıl önce Kony'nin yakalanması için yardımcı olanlara 5 milyon dolarlık ödül verileceğini açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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