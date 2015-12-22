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Operasyon yapılan evde çatışma; 2 ölü, 4 polis yaralı

Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi

22 Aralık 2015 10:47

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 1 Aralık’ta Bayrampaşa’da görevden dönen Çevik Kuvvet aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama ile ilgili olduğunu belirlediği saldırganları yakalamak için Gaziosmanpaşa’da evde düzenlediği operasyon sırasında çatışma çıktı. Operasyonda 2 kadın saldırgan öldürüldü, 4 polis hafif yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Ekipleri, 1 Aralık Salı günü Bayrampaşa’da görevden dönen Çevik Kuvvet aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamayla ilgili çalışmalarını tamamladı.

TEM ekipleri, olayı gerçekleştiren saldırganların Gaziosmanpaşa, Karadeniz Mahallesi'ndeki bir evde yaşadıklarını tespit etti.

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, sabah 02.30 saatlerinde operasyonu başlatan TEM Özel Tim ekiplerinin binaya girmesi üzerine, evde bulunan saldırganlar ateş açtı. Polis ekipleri açılan ateşe karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Yaklaşık yarım saat süren çatışmada henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kadın öldürüldü. TEM Özel Tim ekipleri’nden 4 polis hafif bir şekilde yaralandı.

 

Yaralı polisler hastanede

 

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Çatışmada yaralanan 4 polis memurundan ikisi ambulanslarla, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne bir polis Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi ve diğer yaralı polis de Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gazeteciler ve vatandaşlar olay yerine yaklaştırılmadı. Olası bir toplumsal olaya karşı bir TOMA’da hazır bekletildi.

 

Evde düzenekle kurulmuş bomba

 

Çatışma sonrası daireye giren TEM ekipleri, evde düzenekle kurulmuş bomba, el bombaları ve çeşitli silahlar buldu. Olay yerine Bomba İnceleme ve İmha Şube ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri gelerek çalışma başlattı. Polis ekiplerinin aynı örgüte yönelik başka hücre evlerine de baskın yaptığı, operasyonun devam ettiği öğrenildi.

 

Emniyet müdüründen ziyaret

 

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gelerek yaralı iki polisi ziyaret etti ve durumları hakkında bilgi aldı. çalışkan hastane çıkışında ise basın mensuplarına açıklama yapmadı.

Konuyla ilgili gerekli açıklamanın emniyet yetkililerince ilerleyen saatlerde yapılacağı öğrenildi.

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