Operasyon öncesi ses analizi yapıldı

T24 - İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Tatlıses’e silahlı saldırının şifrelerini çözmek için ileri teknoloji gerektiren ‘ses analizi’ tekniğini kullandı. Konuşmalarında ‘açık vermeyen’ Uçmak ve adamlarının sesleri, özel cihazlarla tempo, yükseklik değişimi ve titreşim analizine tabi tutuldu. Adli Tıp da “Bulgular doğru” raporu verince, operasyon için düğmeye basıldı.



Tatlıses’e düzenlenen silahlı saldırı sonrası hasmı Abdullah Uçmak ve adamlarının yakalanmasının perde arkasında polisin müthiş yöntemler kullandığı ortaya çıktı.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Tatlıses’e düzenlenen silahlı saldırının şifrelerini çözmek için ileri teknoloji gerektiren ses analizi tekniğini kullandı. Çalışmalara Adli Tıp Kurumu ve Kriminal Şube Müdürlüğü de destek verdi. Çalışmalar şöyle yürütüldü:





Özel ekip saatlerce inceledi



Tatlıses saldırıya uğradıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde kurulan özel ekip, ünlü şarkıcının hasmı olan tüm isimleri emniyetin bilgi bankasından tek tek çıkararak incelemeye aldı. 25 şüpheli için mahkemeden teknik takip kararı istendi. Mahkeme kararını alan polis, Uçmak’ın da aralarında bulunduğu şüphelileri dinlemeye aldı. Ancak Uçmak, telefon konuşmalarında olaya ilişkin açık vermedi.





Sesler özel cihazlarda incelendi



Bu kez organize polisi CSI (Crime Scene Investigation-Olay Yeri İnceleme) tekniklerini devreye soktu. Şüphelilerin ses kayıtları özel cihazlarla incelemeye alındı. Adli Tıp uzmanları ve kriminal polisin de katıldığı incelemelerde, Uçmak ve 2 adamının ses analizlerinin olağan konuşmalar dışında tempolu olduğu, ses yüksekliği değişimi ve ses titreşimlerinin günlük konuşmalardan farklı değerler verdiği tespit edildi. Bu arada analizde, tetikçi olduğu ileri sürülen ve ismi açıklanmayan kişinin konuşmalarının, diğer 2 şüpheliye göre daha heyecanlı ve stresli olduğu da saptandı.





Adli Tıp da onayladı



Saldırının ardından yaklaşık 12 saat süren incelemeler, “Çok acil” başlıklı yazışmayla İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, söz konusu ses analizi değerlerinin ikinci kez incelemeye alınarak rapor düzenlenmesini talep etti. Adli Tıp’ta yapılan incelemenin ardından emniyete gönderilen raporda, şüphelilerin ses analizlerinin günlük konuşmalara göre farklılık gösterdiği belirtilerek, polislerin bulguları doğrulandı. Böylece saldırganların yakalanması için hazırlanan delil dosyasına ses analizleri de eklenerek savcılığa sunuldu. Uçmak ve adamlarının takip edilmesi için gerekli tüm izinler alındı.





‘Yüz akıyla ziyarete geldik’



Vali Hüseyin Avni Mutlu ve Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etti. Tatlıses’in durumunun fevkalade iyi olduğunu belirten Mutlu, “Bize elini sallamak suretiyle çok net bir şekilde yanıt verdi. Böyle bir tabloyu görmek çok sevindirici” dedi. Vali Mutlu, saldırıyla ilgili tetiği çeken de dahil 14 kişinin gözaltına alındığını belirterek, “Abdullah Uçmak’ın olayla doğrudan bağlantısı olduğu yönünde elimizdeki deliller fevkalade yeterlidir. Kalaşnikof silah var. Bu ağır tür silahların balistik incelemeleri biraz daha uzun sürüyor” dedi. Çapkın ise, “İbrahim Bey ayın 13’ünde saldırıya uğradı. Herkes ziyarete geldi. Biz sayın valim ile ancak geldik. İkinci gün öğleden sonra bunları tespit etmiştik. Ama delil toplamayla alakalı olarak almamamız gerekiyordu. Buraya yüz akıyla gelip, geçmiş olsun diyebilmemiz için sayın valimle öyle kararlaştırdık. Gecikmemiz ondandır” dedi.





Kendi adıyla kiraladı



Abdullah Uçmak’ın, otomobili saldırıdan 2 gün önce “Abdullah Kaçmak” adına kiraladığı ortaya çıktı. Olayın ardından araçtaki GPS’ten yola çıkılarak belirlenen şüphelilerin telefon ve ortam dinlemesiyle takip edildiği belirtildi.





Ses analizi yöntemi nedir?



Türkiye’de yaklaşık 8 yıldır kullanılan ses analizi yöntemi gelişmiş ülkelerde son yıllarda ciddi soruşturmalara temel oldu. Sistem, şüpheliden alınan seslerin söyleyiş özellikleri içindeki stili, lehçesi, stresi, ritmi, ton ve ezgisini inceliyor.





Sağlık durumu aynı



Acıbadem Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Tatlıses’in sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi: “Düne göre farklı bir durum söz konusu değil. İlaç tedavileri sürüyor. Her gün hızlı olumlu gelişmeler beklemiyoruz. Sadece birinci derece yakınları İbrahim Bey’i görebiliyor. Sağlığıyla ilgili gerçek olmayan bilgilerin aktarıldığını görüyorum. Buna itibar etmemenizi istiyorum.”