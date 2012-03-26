Operasyon mevsimi başladı

Tunceli’de güvenlik güçlerinin kış ayı boyuncu yaptığı teknik ve istihbari çalışmalar sonunda, karların erimeye başlamasıyla birlikte kaldıkları mağaralardan çıkarak eylem hazırlığı yapmaya çalışan PKK'lı grupların etkisiz hale getirilmesi amacıyla büyük operasyon başlatıldı.

Milliyet'te Ferit demir imzalı habere göre, sabah erken saatlerde Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığı’ndan hareket eden çok sayıda askeri araç, merkeze 25 kilometre mesafedeki Çiçekli Bölgesi, Rabat Vadisi ve Dinar Deresile Demirkapı Bölgesine çok sayıda özel eğitimli asker taşıdı.

Özellikle Dinar Deresi’nin derinliklerindeki sarp arazi kısmı, Rabat Vadisi iç kesimleri, Demirkapı ve Esenyurt Bölgesi’nde yoğunlaşan operasyonlara çok sayıda zırhlı araç ve mayınlara dayanaklı olan çok sayıda ’Kirpi’ tipi askeri araçlar da katılıyor. Sikorsky helikopterler de stratejik bölgelere özel eğitimli birlikleri indirirken, 2 kobra helikopteri de bölge üzerinde sürekli devriye uçuşları yaptı.

Kobra helikopterleri verilen koordinatlar doğrultusunda bazı hedefleri de yoğun bombardıman altına aldı. Öğle saatlerinde bölgeye zırhlı araçlarla yeni birlikler gönderildi.