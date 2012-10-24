Operanın onarımdan geçen sahne asansörü iki kez düştüğü için mi oyunlar iptal edildi?

Hülya Karabağlı

ANKARA

Geç Roma dönemine ait kalıntıların çıktığı Ankara Devlet Opera ve Balesi, asansör ve can güvenliği iddialarıyla Meclis gündemine taşındı. CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, sanatçıların kullandıkları sahne asansörünün onarımdan sonra iki kez düşüp düşmediğini bu nedenle oyunların iptal edilip edilmediğini, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a sordu. CHP’li Yılmaz T24’e, “Can güvenliği sorunu olabilir” dedi.



Oyunlara asansör ertelemesi doğru mu?



CHP’li Yılmaz, soru önergesinin gerekçesinde; "Devlet Opera ve Balesinin Atatürk Bulvarı No:50 Ankara adresinde bulunan binasında sahne asansörlerinin değişimi için eski eser onarımı kapsamında bazı firmalar davet edilerek asansör onarımı yaptırıldığı ,ancak asansörün bulunduğu sahne ortasının iki kez düştüğü, bu nedenle de prova ve gösterilerin iptal edilmek zorunda kalındığı ,geçici bazı çözümler üretilerek sezonun açılacağı öğrenilmiştir.” dedi. Bakan Günay’a yöneltilen sorular ise şu şekilde:



İhale hangi usule göre?



-Sözkonusu asansörün onarımı için kaç firma davet edilmiştir?, İhale hangi usule göre yapılmıştır?, Firmalar tarafından verilen fiyatlar nedir?, Onarım işi verilen firmanın eski eser onarımı konusunda deneyimi var mıdır?



Onarım gerektirecek ne arızası var?



-Operadaki asansörün onarım gerektirecek nasıl bir arızası olmuştur? Bu onarım eski eser onarımı niteliğinde mi yaptırılmıştır? Eski eser onarımı niteliğinde fiyatlandırma yapıldığı halde ,orijinaline uyulmaksızın yeni bir asansör yapılmış mıdır?

-Opera binasındaki asansörün eski eser kapsamında yapılan onarımı ile orijinaline uyulmaksızın yeni yapılan asansör arasında fiyat farkı nedir?

-Yıllardır kullanılmakta olan ve çalışanlar tarafından hiçbir arızası olmadığı belirtilen asansör onarımdan sonra neden iki kez düşmüştür? Yeni yapılan bu asansörün düşmemesi için yeterli önlemler alınmış mıdır? Alınan önlemlerin yetersiz ve geçici olduğu söylendiğinden sahnede gösteri ya da prova yapan sanatçıların can güvenliği sorunu var mıdır?