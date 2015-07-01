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Dünya

Operadaki tecavüz sahnesine izleyicilerden tepki

14. yüz yılda yaşayan İsviçreli bir milli kahramanının hikayesini anlatan operada, bir grup asker genç bir kadını soyup tecavüz ediyor

01 Temmuz 2015 12:19

İngiltere'de Kraliyet Opera Evi'nin (ROH) yeni sahnelediği Guillaume Tell operasındaki bir tecavüz sahnesi izleyicilerden tepki gördü. 

Gioacchino Rossini'nin 14. yüzyılda yaşayan İsviçreli bir milli kahramanın hikâyesini anlatan ve pazartesi akşamı ilk kez izleyiciyle buluşan operanın bir bölümünde, bir grup askerin genç bir kadını soyup tecavüz ettiği sahne izleyicilerden tepki gördü. Bazı izleyiciler tepkilerini yuhalayarak gösterdi.

Tepkinin yoğun olması üzerinde Kraliyet Opera Evi'nin müdürü Kasper Holten bir açıklama yayınladı.

Açıklamada "eserin savaş sırasında kadınlara nasıl kötü muamele edildiğine dair acımasız gerçekleri ve savaşın trajik bir gerçeği olarak cinsel şiddeti gösteren sahneleri de barındırdığı" belirtildi. Holten, "Eğer bazı insanlar bunu tedirgin edici bulduysa özür dileriz" dedi.

Bununla birlikte söz konusu bölümün sahnelenmesinde değişikliğe gidilmeyeceği bildiriliyor.

Olay, İngiliz gazetelerinde bugün büyük yer tuttu.

Gazeteler olayla ilgili sanat eleştirmenlerinin de görüşlerine yer verdi.

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