Operada saç saça kavga

İstanbul Devlet ve Opera sanatçısı Burcu Kamacı, aynı orkestrada görevli fagot sanatçısı tarafından prova sırasında darp edildiği iddiasıyla suç duyurusu yaptı.



İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde Verdi'nin La Traviata adlı operasının provaları sırasında orkestrada görevli iki kadın sanatçı arasında kavga çıktı.



Fagot sanatçısı C. Ç. tarafından saçının çekildiğini ve hakarete uğradığını iddia eden klarnet sanatçısı Burcu Kamacı, suç duyurusunda bulundu. Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na bir dilekçe veren Elif Burcu Kamacı, 2001'den itibaren klarnet sanatçısı olarak görev yaptığı İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde, son bir aydır aynı orkestrada görev yapan kadın fagot sanatçısı C. Ç.'nin sözlü taciz, tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını öne sürdü. Kamacı, C. Ç.'nin "Avam, yalaka, serseri, şunu saçından tutup yerlerde sürükleyeceğim" şeklindeki tehdit ve tacizlerine, gerek eşinin öğrencilik yıllarından hocası olması gerekse de böyle tartışmaları kendisine yakıştıramadığı için cevap vermek istemediğini ifade etti.



'Tazminat hakkım saklı'



Kamacı, 28 Kasım 2008 günü saat 11.00-14.00 arasında Giuseppe Verdi'nin ünlü operası 'La Traviata'nın provaları sırasında C. Ç.'nin sözlü tacizlerinin devam ettiğini ancak araya giren eşi solo klarnetist F. Ç.'nin telkinleriyle provalarının olaysız kapandığını ileri sürdü. Ancak ayrılacağı sırada C. Ç.'nin "Senin iyi günler dilemene ihtiyacım yok. S... git" gibi hakaretlerinin ardından saçına yapışıp çektiğini ileri süren Kamacı, C. Ç.'nin elinden eşinin yardımıyla kurtulduğunu anlattı. Saçının aniden çekilmesi nedeniyle boynunda ağrı oluştuğunu ve rapor aldığını belirten, iki sanatçıyı da tanık olarak gösteren Kamacı, kendisini küçük düşürdüğünü öne sürdüğü C. Ç.'nin 'hakaret', 'sövme' ve 'müessir fiil' suçlarından cezalandırılmasını istedi.