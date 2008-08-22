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Kültür-Sanat

Operada Akdeniz ezgileri

Neo-klasik tutkunlarının yeni gözdesi Mario Frangoulis, Türkiye'nin başarılı sopranolarından Meyra ile 26 Ağustosta İstanbul'da konser verecek.

22 Ağustos 2008 03:00

Neo-klasik tutkunlarının yeni gözdesi Mario Frangoulis, Türkiye'nin başarılı sopranolarından Meyra ile 26 Ağustosta İstanbul'da konser verecek. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, operaya kattığı Akdeniz ezgileriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve Pavarotti'nin tahtına en yakın aday olarak gösterilen Mario Frangoulis, Turkcell Kuruçeşme Arena'da sahne alacak.

Mario Frangoulis'e, konserde Meyra ile şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki Borusan Flarmoni Orkestrası ve İstanbul Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Londra-Liberty Stadium'da Elton John ile gerçekleştirdiği düeti oldukça ses getiren Mario Frangoulis, "Sometimes I Dream" ve "Vincero Perdero" adlı parçalarıyla da dünya müzik listelerinde birçok kez birinci oldu ve albümü en çok satanlar arasında yer aldı. Frangoulis, "Mario sings Mario-Passione" adlı son albümündeki "The Greatest Reward" adlı parçada Celine Dion ile düet yaptı.

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